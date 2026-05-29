소개팅·썸 실패, 이유는…여자 "대화 안 통해서" 남자 "차여서"

소개팅이나 썸이 연애로 이어지지 않는 이유를 묻는 설문조사에서 여자는 "대화가 통하지 않아서", 남자는 "상대에게 거절당해서"를 가장 큰 이유로 꼽았다. 사진은 기사 내용과 무관한 참고 이미지. /사진=게티이미지뱅크

소개팅이나 썸이 연애로 이어지지 않는 이유를 묻는 설문조사에서 여자는 "대화가 통하지 않아서", 남자는 "상대에게 거절당해서"를 가장 큰 이유로 꼽았다.

지난 27일 소셜 데이팅 앱 '정오의데이트'는 미혼 남녀를 대상으로 진행한 '연애까지 이어지지 않은 소개팅과 썸의 이유는?' 설문조사 결과를 공개했다. 이번 조사에는 총 1만2984명이 참여했다.

여성 응답자 가운데 가장 많은 30%는 '대화가 잘 통하지 않음'을 이유로 꼽았다. 이어 △'상대의 외모가 아쉬움'(19%) △'전반적으로 괜찮지만 설레는 감정이 들지 않음'(18%) △'삶의 가치관이 너무 다름'(11%) △'상대의 조건이 아쉬움'(8%) 순으로 집계됐다.

반면 남성 응답자 사이에서는 '나는 좋은데 상대에게 거절당함'이 22%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 △'대화가 잘 통하지 않음'(21%) △'상대의 외모가 아쉬움'(17%) △'삶의 가치관이 너무 다름'(15%) △'소개팅·썸 경험이 한 번도 없음'(11%) △'전반적으로 괜찮지만 설레는 감정이 들지 않음'(11%) 순이었다.

전체적으로 남녀 모두 '대화가 잘 통하지 않음'과 '가치관 차이'를 연애로 이어지지 못한 주요 원인으로 꼽았다. 반면 직업이나 학벌, 수입 등 외적인 조건은 상대적으로 낮은 비중을 보였다.

특히 여성은 외적인 조건보다 대화의 흐름과 정서적 교감을 중요하게 여기는 경향이 두드러졌다. 반면 남성은 관계를 이어가고 싶어도 상대의 거절 여부에 영향을 크게 받는 것으로 나타나, 소개팅과 썸을 바라보는 남녀 간 인식차가 뚜렷하게 드러났다.