재택 중 4시간 연락 두절된 팀원…지적하니 "꼰대세요?" 적반하장

재택근무 도중 4시간 동안 연락이 닿지 않은 팀원을 질책했더니 적반하장 식으로 '꼰대냐'는 소리를 들었다는 팀장 사연이 전해졌다. 기사 이해를 돕기 위한 참고 사진. /사진=게티이미지뱅크

재택근무 도중 4시간 동안 연락이 닿지 않은 팀원을 질책했더니 오히려 '꼰대냐'는 소리를 들었다는 팀장 사연이 전해졌다.

최근 한 직장인 익명 온라인 커뮤니티엔 한 기업 브랜딩 마케팅팀에서 일하는 A씨 글이 올라왔다.

A씨는 "재택근무 시작하면서 팀원들에게 '눈앞에 안 보이는 만큼 메신저 대답 바로바로 해라. 그러지 않으면 재택근무 아예 못 하게 될 수도 있다'고 단단히 일렀다"며 "한동안 잘 지키더니 슬슬 해이해지더라"라고 털어놨다.

사건은 지난달 28일 발생했다. A씨가 이날 오전 팀원 B씨에게 업무 관련 DM(다이렉트 메시지)을 보냈지만 B씨가 점심시간이 끝나도록 메시지를 읽지 않은 것. A씨는 전화도 두 차례나 걸었지만 B씨는 받지 않았다고 한다.

B씨는 오후 2시가 지나서야 "업무에 집중하느라 메신저를 보지 못했고 전화는 진동이라 울리는지 몰랐다"고 답했다. 이에 A씨는 "4시간 가까이 연락 안 되는 건 근무 태만"이라며 "지속되면 재택 못 하게 될 수 있다"고 경고했다.

그러자 B씨는 "DM에 답하다 보면 집중력이 떨어져 업무 효율이 오르지 않는다"고 반발했다. 이어 "오늘까지 해야 하는 업무도 정해져 있고 퇴근 전까지만 해내면 되는 것 아니냐"며 "팀장님 꼰대 기질 있는 것 같다"고 맞섰다.

A씨는 "꼰대 소리 듣기 싫어서 '앞으론 10분 내로 답하라'고 하고 언쟁을 끝냈다"며 "결과물만 잘 내면 커뮤니케이션이 되지 않아도 괜찮나. 주어진 일만 하면 다른 일은 어떻게 논의하나. 제가 너무 빡빡한가"라며 조언을 구했다.

사연을 접한 누리꾼들은 "저런 사람 때문에 재택근무가 없어지는구나", "인사 평가 때 근태 하위 점수를 줘야 한다", "4시간 연락 두절은 심하지만 그렇다고 10분 안에 답장하라는 것도 통제적이다" 등 다양한 반응을 보였다.