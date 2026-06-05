경찰, '잠실7동 투표소' 시위대에 해산 명령…기동대 투입

(서울=뉴스1) 김도우 기자 = 5일 '투표용지 부족' 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 집회 참가자들이 투표함 반출을 막기 위해 경찰들과 대치하고 있다. 2026.6.5/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김도우 기자

6.3 지방선거 투표용지 부족 사태 이후 시위대가 몰려와 투표함을 반출하지 못하고 있는 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에 경찰이 기동대를 전격 투입했다.

5일 오전 7시30분쯤 해당 투표소 인근에는 10여개 기동대가 배치됐다. 현재 투표함 반출을 막고 있는 시위대와 대치 중이다.

서울 송파경찰서 관계자는 시위대에 "투표함 호송에 따른 현장 질서유지에 협조해달라는 서울시 선거관리위원회의 협조 요구를 받았다"며 해산을 명령했다.

또 "경찰 조치에 경찰관을 밀치거나 폭행하면 형법에 의거해 처벌될 수 있다"며 "선거사무 종사자를 폭행, 협박, 감금하거나 투표용지 등 선거관리 시설과 장비를 훼손하면 공직선거법에 의거해 처벌될 수 있다"고 고지했다.

하지만 시위대는 물러서지 않고 더욱 결집하는 분위기다. 경찰이 투표함 호송을 위해 투표소에 진입할 경우 물리적 충돌이 불가피할 것으로 보인다.

해당 투표소는 '투표용지 부족' 사태가 발생한 서울 지역 14개 투표소 중 한 곳으로, 대기표를 받은 유권자들의 투표 종료 시각을 당초 지난 3일 오후 6시에서 오후 10시로 4시간 미뤘다.

이곳 투표함 2개에는 약 2000명분의 투표지가 있다. 해당 투표함을 열어야 오세훈 서울시장 등의 당선이 법적으로 확정된다.