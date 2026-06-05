경찰, '잠실7동 투표소' 시위대 해산 시도…물리적 충돌

(서울=뉴스1) 김도우 기자 = 5일 '투표용지 부족' 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 집회 참가자들이 투표함 반출을 막기 위해 경찰들과 대치하고 있다. 2026.6.5/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김도우 기자

6.3 지방선거 투표용지 부족 사태 이후 시위대가 모여들며 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 투표함 반출이 사흘째 지연되는 가운데 경찰이 투표함 호송을 위한 강제 진입에 나섰다.

경찰은 5일 오전 잠실7동 제2투표소에 18개 기동대 약 1000여명을 투입해 시위대에 해산을 명령했다. 이 투표소에서는 지난 3일 지방선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지로 연장됐고, 이후 부정선거를 주장하는 유튜버와 시민들이 몰려들며 투표함이 개표소로 옮겨지지 못하고 있다.

서울 송파경찰서 관계자는 이날 오전 8시쯤 시위대에 "투표함 호송에 따른 현장 질서유지에 협조해달라는 서울시 선거관리위원회의 협조 요구를 받았다"며 해산을 명령했다.

또 "경찰 조치에 경찰관을 밀치거나 폭행하면 형법에 의거해 처벌될 수 있다"며 "선거사무 종사자를 폭행, 협박, 감금하거나 투표용지 등 선거관리 시설과 장비를 훼손하면 공직선거법에 의거해 처벌될 수 있다"고 고지했다.

이후 오전 8시15분쯤부터는 투표소 정문과 후문 일대에서 대치가 이어지고 있다. 경찰은 정문과 후문 쪽에 모여 있던 시위대를 한 명씩 떼어내고 있다.

후문에는 시위대 20여명이 서로 팔짱을 낀 채 바닥에 앉아 경찰 진입을 막고 있다. 경찰관 2~3명이 이들을 한 명씩 분리하는 과정에서 몸싸움도 벌어졌다.

한편 해당 투표소 투표함 2개에는 약 2000명분의 투표지가 있을 것으로 선관위는 보고 있다. 해당 투표함을 열어야 오세훈 서울시장 등의 당선이 법적으로 확정된다.