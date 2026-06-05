선관위 홍보영상에 지역 비하 '홍어' 등장…KBS, 그대로 송출

중앙선거관리위원회가 지난달 28일 공식 유튜브 채널에 올린 개표참관인 안내 홍보 영상에서 특정 지역을 비하하는 표현인 '홍어'를 연상시키는 그래픽을 사용했다는 지적이 제기됐다. 현재 선관위 측은 해당 영상을 비공개로 전환했다./사진=온라인 커뮤니티

중앙선거관리위원회가 제작에 참여한 홍보 영상에서 지역 비하 표현을 연상시키는 이미지가 등장해 논란이 일고 있다. 논란이 확산하자 선관위는 해당 영상을 비공개로 전환하고 경위 파악에 나섰다. 누리꾼들은 6·3 지방선거 관리 부실 논란에 이어 콘텐츠 검수에도 허점이 드러났다고 비판하고 있다.

지난 4일 경향신문은 지난달 28일 중앙선관위 공식 유튜브 채널에 게시된 개표참관인 안내 홍보 영상에서 홍어를 연상시키는 그래픽이 노출됐다고 보도했다.

문제의 장면은 영상 속 캐릭터들이 새벽 개표 참관 중 한숨을 내쉬는 과정에서 등장했다. 캐릭터의 입과 코 주변에서 홍어 형태로 보이는 이미지가 말풍선처럼 표현되면서 온라인상에서는 호남 지역을 비하한 것이 아니냐는 지적이 제기됐다.

'홍어'는 일부 극우 성향 온라인 커뮤니티에서 호남 지역을 비하하는 의미로 사용되는 표현으로 알려져 있다.

해당 영상은 선관위가 KBS 자회사인 KBS N에 외주를 맡겨 제작한 콘텐츠다. 영상은 선관위 유튜브 채널뿐 아니라 KBS 지방선거 개표방송에도 사용된 것으로 전해졌다.

KBS N이 선관위에 제출한 참고 문서에는 '웹툰에서는 보통 영혼이 빠져나가는 장면을 이렇게 표현한다'는 설명과 함께 캐릭터 입에서 영혼이 빠져나가는 참고 이미지가 담겨 있었다.

그러나 제작진이 공개한 인공지능(AI) 프롬프트(명령어) 내역에는 '입으로는 반투명한 가오리 모양의 영혼이 빠져나가고 있다'는 구체적인 지시문이 명시돼 있었다.

외주 제작사는 이에 대해 "출력이 잘못된 것"이라는 입장을 밝혔다. 다만 온라인에서는 해당 이미지가 가오리보다는 홍어를 연상시킨다는 지적이 이어졌다.

이와 관련해 KBS는 "AI 프롬프트 내역을 검토한 결과 특정 지역에 대한 비하 의도는 전혀 없었던 것으로 확인된다"고 밝혔다.

다만 KBS는 이날 '뉴스9'을 통해 "개표방송 중 특정 지역을 비하하는 것으로 비칠 수 있는 동영상 그래픽이 방송된 점에 대해 깊이 사과드린다"고 고개를 숙였다.

이어 "해당 영상은 KBS 자회사인 KBS N에서 제작한 것으로, KBS는 철저한 진상조사를 통해 제작 관련자에게 엄중히 책임을 묻겠다"고 덧붙였다.

선관위 관계자도 "지역 비하 의도를 갖고 해당 이미지를 삽입한 것은 전혀 아니다"라며 "검수 당시에는 애니메이션 등에서 흔히 사용되는 단순한 말풍선 효과로 인식했다"고 해명했다.

다만 최종 검수 과정에서 논란의 소지를 사전에 걸러내지 못한 점은 인정했다. 이 관계자는 "KBS 측에서 제작한 콘텐츠인 만큼 큰 문제가 없을 것으로 판단한 측면도 있었다"고 말했다.

해당 영상은 현재 비공개 처리됐지만 온라인 커뮤니티를 중심으로 관련 장면이 확산하며 논란은 이어지고 있다.

누리꾼들은 "지역 비하로 받아들이지 못한 것 자체가 문제다", "가오리라고 해도 어색하다", "혐오 표현에 너무 관대한 것 아니냐", "선거 관리에 이어 검수도 부실하다" 등의 반응을 보였다.