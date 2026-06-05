경찰청장 대행, 풍수해 취약지역 점검…"위험 요인 즉시 보수"

[수원=뉴시스] 김종택기자 = 유재성 경찰청장 직무대행이 8일 경기 수원시 경기남부청을 방문해 발언하고 있다. 2026.04.08. [email protected]

유재성 경찰청장 직무대행이 5일 장마철을 앞두고 지하차도와 제방 등 풍수해 취약지역에 대한 현장 점검을 진행했다.

경찰에 따르면 유 직무대행이 이날 충북 청주시 오송읍 궁평2지하차도와 충남 논산시 성동면 금강권역 제방복구지역을 방문해 여름철 재난 대비 상황을 점검했다.

유 직무대행은 오송 궁평2지하차도에서 갑작스러운 폭우 상황에서 신속한 현장 통제와 주민 대피 조치가 이뤄질 수 있도록 산사태, 하천재해, 지하차도 등 인명피해 우려 취약지역 현황을 살폈다. 경찰기동대의 선제적 거점 배치 계획도 함께 점검했다.

이어 충남 논산시 성동면 금강권역 제방복구지역을 찾아 제방 붕괴와 하천 범람 대비 계획을 확인했다. 유 직무대행은 "지방정부, 소방 등 관계기관과 유기적인 상황공유·대응체계를 구축하고 구명환·구명조끼·구명로프 등 구조장비 상태도 사전에 점검해 달라"고 당부했다.

유 직무대행은 "여름철 자연 재난은 국민의 생명과 안전에 직결되는 만큼 사고가 발생하기 전에 철저히 예방하는 것이 중요하다"며 "장마철이 시작되기 전 도로 파손이나 안전시설 등을 면밀히 점검하고 위험 요인은 즉시 보수·철거하거나 지방정부에 공유하는 등 안전사고를 선제적으로 차단해달라"고 말했다.