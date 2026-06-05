1분기 해외 카드사용액 61억불…출국자 늘었지만 해외직구 감소

(인천공항=뉴스1) 이호윤 기자 = 사진은 22일 인천국제공항 1터미널 출국장의 모습. 2026.5.22/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(인천공항=뉴스1) 이호윤 기자

올해 1분기 우리 국민의 해외 카드 사용액이 전분기 수준을 유지했다. 해외여행 수요는 늘었지만 해외직구가 감소했다.

한국은행이 5일 발표한 '2026년 1분기 중 거주자의 카드 해외 사용실적'에 따르면 올해 1분기 거주자의 신용·체크카드 해외 사용금액은 61억400만달러로 전분기(61억1000만달러)보다 0.1% 감소했다. 다만 지난해 1분기와 비교하면 14.2% 증가했다.

한은은 내국인 출국자 수가 증가했지만 온라인쇼핑 해외 직접구매가 줄어들면서 해외 카드 사용액이 전분기 수준을 유지했다고 설명했다. 1분기 내국인 출국자 수는 833만1000명으로 전분기보다 5.5% 늘어난 반면, 해외 직접구매액은 13억5000만달러로 13.1% 감소했다.

카드 종류별로는 신용카드 사용액이 41억달러로 전분기 대비 1.3% 감소한 반면 체크카드는 20억300만달러로 2.4% 증가했다. 전체 해외 사용액에서 체크카드가 차지하는 비중도 32.8%로 확대됐다.

해외에서 사용된 카드 수는 1878만4000장으로 전분기보다 1.3% 줄었지만, 카드 한 장당 사용액은 325달러로 1.2% 늘었다.

한편 외국인의 국내 카드 사용액은 35억7000만달러로 전분기보다 5.4% 감소했다. 다만 지난해 1분기와 비교하면 30.2% 늘어 방한 관광객 증가에 따른 소비 확대 흐름은 이어진 것으로 나타났다.