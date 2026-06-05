종합특검, '관저 예산 불법 전용' 윤재순 전 총무비서관 추가 소환 조사

(윤석열 정부의 대통령 관저 이전 과정에서 예산을 불법 전용한 의혹과 관련해 직권남용 혐의를 받는 윤재순 전 대통령실 총무비서관/사진=머니투데이 DB

2차 종합특검(특별검사 권창영)이 윤석열 정부 시절 관저 이전 과정에서 국가 예산을 불법적으로 전용한 혐의로 구속된 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 추가 소환 조사했다.

종합특검은 5일 오전 10시 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 윤 전 비서관을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 지난달 23일 구속된 윤 전 비서관은 법무부 호송차를 타고 종합특검 사무실로 이동했다.

윤 전 비서관은 김대기 전 대통령 비서실장과 공모해 2022년 대통령 관저 이전 공사 당시 무자격 업체인 21그램에 당초 예산보다 초과한 공사비를 지급하기 위해 행정안전부 예산 약 28억원 상당을 불법 전용한 혐의를 받는다.

종합특검은 당시 대통령실이 '행안부 예비비로 대금을 지급하라'고 압박하자 행안부 관계자들이 '차라리 인사 조처를 해달라'며 반발한 정황을 확인한 것으로 전해졌다.

이 무렵 윤 전 비서관은 예산 전용의 정당성을 확보하기 위해 기획재정부를 설득하고 행안부 청사 관리본부 관계자에게 '기재부 정리 완료'라고 메시지를 보낸 것으로도 알려졌다.

종합특검은 특히 21그램이 김건희 여사와 친분이 있는 업체인 만큼 이 과정에서 윤석열 전 대통령이나 김 여사의 지시나 개입이 있었는지도 들여다보고 있다.

종합특검은 이날 윤 전 비서관에 대한 조사를 끝으로 이번 주말 증거와 법리 검토 등을 통해 기소 여부를 결정할 것으로 보인다. 오는 10일 윤 전 비서관의 구속 기한이 만료되는 만큼 늦어도 다음 주 초에는 결론이 나올 것으로 전망된다.