식사 내내 정치 이야기 하는 시모, 남편은 "그냥 참아"…며느리 고민

사진은 참고 이미지. /사진=게티이미지뱅크

정치 이야기가 나올 때마다 자기 생각만 옳다고 주장하는 시어머니 때문에 고민이라는 며느리의 사연이 화제를 모으고 있다

지난 6일 한 온라인 커뮤니티에는 "항상 정치 이야기를 하는 시어머니가 부담스럽다"는 고민 글이 올라왔다.

결혼 3년 차라고 밝힌 작성자 A씨는 평소 시어머니와의 사이는 무난한 편이지만, 정치 얘기만 시작되면 대화가 부담스럽다고 털어놨다.

A씨에 따르면 시어머니는 특정 정치 성향에 대한 지지가 강한 편으로, 다른 의견을 가진 사람들을 이해하지 못하는 모습을 자주 보인다고 한다. 처음에는 뉴스나 시사 이슈에 대한 이야기를 나누는 정도였지만, 최근에는 만날 때마다 정치가 주요 화제가 될 정도로 빈번해졌다는 설명이다.

특히 A씨는 시어머니가 자기 견해와 다른 사람들을 부정적으로 평가하는 태도에 가장 큰 스트레스를 느낀다고 말했다. 시어머니는 평소 "정상적인 사람이라면 그렇게 생각해야 한다", "그 사람들을 이해할 수 없다", "뉴스를 안 보니 그런 것" 등의 말을 자주 한다고 전했다.

정치에 큰 관심이 없는 A씨는 그동안 적당히 웃어넘기려 했지만, 시어머니가 생각을 묻고 답변을 요구하는 일이 반복되면서 부담이 커졌다고 토로했다. 모호하게 답하면 확실한 입장을 밝히라고 하고, 솔직하게 말하면 오랜 시간 설득하려 든다는 것이다.

최근 가족 식사 자리에서도 한 시간 넘게 정치 이야기만 이어져 불편함을 느꼈다고 밝혔다. 남편은 "원래 어머니 성격이 그렇다"며 대수롭지 않게 넘기라고 했지만, A씨는 정치 성향과 무관하게 가족 사이에서도 서로의 생각을 존중하는 태도가 필요하다고 생각한다고 말했다.

그러면서 "다른 집도 정치 이야기가 나오면 이런 분위기인지 궁금하다"며 "내가 지나치게 예민한 건지 모르겠다"고 조언을 구했다.

사연을 접한 누리꾼들은 "식사 자리에서까지 정치 이야기만 하는 건 너무하다", "가족끼리도 서로 배려가 필요하다", "시어머니도 문제지만 남편이 중간에서 역할을 해줘야 한다" 등의 반응을 보였다.