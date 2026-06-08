[오늘날씨]전국 오전 비 소식, 오후엔 동쪽 소나기…낮 최고 27도

비가 내리는 지난 2일 대구 중구 동성로에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. /사진=뉴시스

월요일인 8일은 오전까지 전국 대부분 지역에 비가 내리면서 더위가 한풀 꺾이겠다.

8일 기상청에 따르면 이날 새벽까지 수도권과 충청권, 경북 북부에, 오전까지 강원도와 전남 남해안, 경남권, 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △서울·인천·경기 5㎜ 안팎 △강원내륙·산지 5~20㎜ △강원 동해안 5㎜ 안팎 △대전·세종·충남, 충북 5㎜ 안팎 △광주·전남 5~20㎜ △전북 동부 5~10㎜ △부산·울산·경남, 대구·경북, 울릉도·독도 5㎜ 안팎 △제주도 5㎜ 안팎이다.

오후부터는 동쪽을 중심으로 소나기가 내리겠다.

소나기에 의한 예상 강수량은 △강원내륙·산지 5㎜ 안팎 △충북 북부 5㎜ 안팎 △울산·경남중·동부 내륙, 경북 북동 산지·북부 동해안 5㎜ 안팎이다.

이번 비로 초여름 더위는 다소 식을 전망이다.

아침 최저 기온은 14~20도, 낮 최고기온은 20~27도로 예보됐다.

주요 지역 아침 최저기온은 △서울 17도 △인천 17도 △수원 17도 △춘천 16도 △강릉 16도 △청주 18도 △대전 17도 △전주 17도 △광주 18도 △대구 18도 △부산 19도 △제주 19도다.

낮 최고기온은 △서울 27도 △인천 25도 △수원 25도 △춘천 25도 △강릉 21도 △청주 26도 △대전 25도 △전주 25도 △광주 25도 △대구 26도 △부산 24도 △제주 23도다．

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다．