"토트넘 잔류 기회 놓쳤다" 동점골 내주며 리즈와 1-1 무승부... 웨스트햄과 승점 2차

토트넘은 12일 리즈 유나이티드와의 홈경기에서 1-1 무승부를 기록하며 1부 리그 잔류 확정 기회를 놓쳤다. 토트넘은 후반 5분 텔의 선제골로 앞서갔으나, 후반 24분 텔의 파울로 내준 페널티킥을 르윈이 성공시키며 동점을 허용했다. 이 무승부로 토트넘은 강등권인 웨스트햄과의 승점 차를 2점으로 유지하며 남은 2경기에서 치열한 생존 싸움을 이어가게 됐다.

최종 스코어. /사진=토트넘 SNS

마티스 텔(왼쪽)의 골 세리머니. /사진=토트넘 SNS

잉글랜드 토트넘이 아쉬운 무승부로 치열한 1부 생존 싸움을 이어가게 됐다.

토트넘은 12일(한국시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 2025~2026 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 36라운드 리즈 유나이티드와 홈경기에서 1-1로 비겼다. 이로써 토트넘은 최근 4경기 무패(2승2무) 행진을 이어가며, 시즌 성적 9승11무16패(승점 38)를 기록하게 됐다.

리그 17위 토트넘은 강등권인 18위 웨스트햄(승점 36)과 격차를 승점 2로 벌렸다. 하지만 웃을 수만은 없는 결과였다. 토트넘은 1-0 리드를 지키지 못했고, 승리했다면 사실상 1부 잔류를 확정할 수 있었던 기회를 놓쳤다. 결국 웨스트햄의 실낱같은 희망도 살아남았다.

영국 가디언도 "토트넘이 강등권 격차를 확실히 벌릴 수 있는 중요한 기회를 놓쳤다"고 지적했다. 영국 로이터 역시 "토트넘이 리즈전 무승부로 강등 우려를 완전히 떨쳐내지 못했다. 2경기가 남은 상황에서 토트넘은 잔류 안정권을 만들 기회를 날렸다"고 전했다.

이날 로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 4-2-3-1 포메이션을 꺼내들었다. 브라질 공격수 히샬리송을 중심으로 마티스 텔, 코너 갤러거, 랑달 콜로 무아니가 2선에 배치돼 공격진을 구성했다.

로베르토 데 제르비 토트넘 감독. /사진=토트넘 SNS

토트넘 선수단의 골 세리머니. /사진=토트넘 SNS

토트넘은 전반 20분 골키퍼 안토닌 킨스키의 슈퍼세이브로 위기를 넘겼고, 전반을 0-0으로 마쳤다. 후반 5분에는 측면 공격수 텔이 선제골을 뽑아냈다. 코너킥 상황에서 상대 수비가 걷어낸 공을 잡은 텔은 곧바로 빨랫줄 같은 중거리 슈팅을 날려 골망을 흔들었다. 리즈 골키퍼 칼 달로가 몸을 날렸으나 막지 못했다.

하지만 텔은 천당과 지옥을 오갔다. 후반 24분 치명적인 반칙을 범하면서 실점의 빌미를 제공했다. 리즈 공격 과정에서 텔은 오버헤드킥으로 공을 걷어내려 했지만, 공이 아닌 리즈 미드필더 이선 암파두의 머리를 가격했다. 주심은 비디오판독(VAR) 끝에 리즈의 페널티킥을 선언했다. 잉글랜드 대표팀 공격수 출신 도미닉 칼버트 르윈이 키커로 나서 깔끔하게 차 넣었다.

경기에 집중하는 마티스 텔(오른쪽). /사진=토트넘 SNS

이후 토트넘은 다시 앞서가기 위해 공세를 펼쳤다. 후반 40분 텔을 빼고 장기 부상에서 돌아온 '에이스' 제임스 매디슨까지 교체 투입했다. 올 시즌 매디슨의 첫 출전이었다. 하지만 토트넘이 기다리던 골은 나오지 않았다.

오히려 리즈가 후반 추가시간 8분 결정적인 찬스를 잡았다. 하지만 리즈 미드필더 션 롱스태프의 슈팅을 킨스키가 다시 한 번 동물적 감각으로 막아냈다. 킨스키의 손에 맞은 공이 크로스바를 맞고 나오는 행운까지 따랐다. 결국 경기는 1-1로 끝났다.

이날 축구통계매체 풋몹은 선제골과 페널티킥 허용을 모두 기록한 텔에게 평점 7.5를 부여했다. 최고 평점은 토트넘 수비수 페드로 포로(평점 8.1)가 받았다.

이제 남은 건 2경기다. 토트넘은 오는 20일 '라이벌' 첼시, 25일에는 에버턴을 상대한다. 두 팀 모두 만만치 않은 전력을 갖췄다. 웨스트햄은 18일 뉴캐슬 원정을 떠난 뒤 25일 리즈와 최종전을 치른다. 아직 승점 2차에 불과한 만큼 웨스트햄도 잔류 희망이 남아 있다. 마지막까지 손에 땀을 쥐는 생존 싸움이 펼쳐질 전망이다.