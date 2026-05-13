'KIA 아데를린 또 터졌다! 8안타 중 무려 5개가 홈런이라니...' 두산 꺾고 2연패 탈출 성공 '양현종 3승 달성' [광주 현장리뷰]

KIA 타이거즈가 두산 베어스를 9-2로 제압하고 2연패에서 탈출하며 주중 시리즈 전적을 1승 1패로 만들었다. KIA는 김태군, 아데를린, 나성범의 홈런과 김규성의 희생플라이 등으로 점수를 쌓았고, 선발 양현종은 5이닝 2실점으로 시즌 3승을 달성했다. 두산은 박준순과 윤준호의 솔로 홈런으로 추격했지만, 타선이 산발 4안타에 그치며 패배했다.

13일 광주-KIA 챔피언스필드에서 펼쳐진 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 포수 김태군이 2회 동점 솔로포를 친 뒤 더그아웃에서 동료들과 기쁨을 함께하고 있다. /사진=KIA 타이거즈 제공

13일 광주-KIA 챔피언스필드에서 펼쳐진 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 3회 아데를린(왼쪽)이 스리런포를 터트린 뒤 그라운드를 돌고 있다. /사진=KIA 타이거즈 제공

KIA 타이거즈가 두산 베어스를 제압하고 주중 시리즈 전적을 1승 1패 원점으로 돌렸다.

KIA는 13일 광주-KIA 챔피언스필드에서 펼쳐진 두산과 2026 신한 SOL KBO 리그 정규시즌 홈 경기에서 9-2로 승리했다.

전날(12일) 두산에 1-5로 패했던 KIA는 반격에 성공, 연패를 '2'에서 끊어냈다. KIA는 18승 1무 20패를 마크했다. 반면 두산은 3연승을 마감했다. 이 경기 전까지 5할 승률에 단 1승만을 남겨놓았으나, 이날 패배로 18승 1무 20패를 기록했다.

KIA는 이날 박재현(좌익수), 박상준(1루수), 김선빈(2루수), 김도영(3루수), 아데를린(지명타자), 나성범(우익수), 김호령(중견수), 김태군(포수), 김규성(유격수) 순으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발 투수는 '백전노장' 양현종이었다.

이에 맞서 두산은 박찬호(유격수), 박지훈(3루수), 박준순(2루수), 카메론(우익수), 양의지(지명타자), 강승호(1루수), 정수빈(중견수), 윤준호(포수), 이유찬(좌익수) 순으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발 투수는 최준호였다.

먼저 기세를 올린 건 두산이었다. 1회 2사 주자 없는 상황에서 박준순이 좌월 솔로 아치를 그린 것. 박준순의 시즌 6호 홈런. 더불어 3경기 연속 홈런에 성공한 순간이었다.

이 홈런으로 박준순은 베어스 구단 역사상 최연소 3경기 연속 홈런(19세10개월) 기록을 세웠다. 종전 기록은 심정수(OB, 20세 1개월 2일, 1995년 6월 7일 한밭 한화전)가 보유하고 있었다. 아울러 KBO 역대 최연소 4위의 기록이다.

13일 광주-KIA 챔피언스필드에서 펼쳐진 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 박상준(오른쪽)이 3회 2루타를 친 뒤 슬라이딩을 시도하고 있다. /사진=KIA 타이거즈 제공

KIA는 2회부터 반격하기 시작했다. 2회말 똑같이 큰 것 한 방으로 응수했다. 2사 주자 없는 상황에서 '안방마님' 김태군이 좌측 담장을 넘어가는 동점 솔로포를 터트렸다.

3회 KIA는 재차 큰 것 한 방으로 멀리 도망갔다. 1사 후 박상준이 무려 11구 승부 끝에 우월 2루타를 쳐냈다. 이어 2사 후 김도영이 스트레이트 볼넷을 골라낸 가운데, 아데를린이 타석에 들어섰다. 여기서 아데를린이 볼카운트 1-1에서 3구째 슬라이더를 공략, 좌측 담장을 넘어가는 스리런포를 작렬시켰다. 아데를린의 시즌 5호 홈런이었다. 아데를린은 이 경기까지 8개의 안타를 쳐냈는데, 그중 5개가 홈런이다. 점수는 4-1로 벌어졌다.

KIA는 4회말 또 한 점을 추가했다. 두산이 선발 최준호를 내리고 김정우를 올린 상황. 선두타자 김호령이 유격수 깊숙한 방면 내야 안타로 출루한 뒤 상대 폭투를 틈타 2루에 안착했다. 이어 김태군의 희생번트로 1사 3루 기회를 만들었고, 김규성이 좌익수 희생플라이 타점을 올렸다.

두산은 5회 홈런포 한 방으로 한 점을 만회했다. 5회초 선두타자로 등장한 윤준호가 양현종을 상대로 좌월 솔로포를 쏘아 올렸다. 점수는 5-2가 됐다. 그러자 KIA는 6회말 1사 주자 없는 상황에서 그동안 다소 부진에 빠졌던 나성범이 좌중월 솔로포를 쳐냈다. 점수는 6-2, 4점 차로 벌어졌다.

KIA는 8회 3점을 추가하며 승부에 쐐기를 박았다. 두산이 투수를 최주형에서 박정수로 바꾼 상황. 무사 1, 3루 기회에서 김호령이 우중간 적시타, 이어진 만루에서 김규성이 좌익수 희생타를 친 뒤 후속 박재현의 3루 땅볼 때 3루 주자 김호령까지 홈인, 9-2로 도망갔다.

KIA 선발 양현종은 5이닝(총 82구) 3피안타 2볼넷 4탈삼진 2실점(2자책) 투구를 펼치며 시즌 3승(3패 )달성에 성공했다. 이어 조상우, 김범수, 정해영, 이형범이 차례로 마운드에 올라 팀 승리를 책임졌다. 총 9안타를 친 타선에서는 아데를린과 김호령, 김태군이 멀티히트 경기를 해냈다.

두산 선발 최준호는 3이닝(총 70구) 4피안타(2피홈런) 2볼넷 3탈삼진 4실점(4자책)으로 패전의 멍에를 썼다. 이어 김정우(1이닝 1실점), 박신지(2이닝 1실점), 최주형(1이닝 무실점), 박정수(1이닝 3실점)가 차례로 투구했다. 타선은 산발 4안타에 그쳤다.

13일 광주-KIA 챔피언스필드에서 펼쳐진 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 나성범이 6회말 솔로 홈런을 친 뒤 그라운드를 돌고 있다. /사진=KIA 타이거즈 제공