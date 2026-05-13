최건주 '10초 역대 최단시간 벼락골' vs 김주찬 '환상 감차 원더골'... 안양-김천, 2-2 '장군멍군' 혈투 [안양 현장리뷰]

FC안양과 김천 상무는 13일 안양종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 14라운드 홈 경기에서 2-2로 비겼습니다. 안양의 최건주는 경기 시작 10초 만에 선제골을 터트려 K리그1 역대 최단시간 골 신기록을 세웠고, 김천의 김주찬은 환상적인 감아차기 역전골을 기록했습니다. 그러나 안양의 마테우스가 다시 동점골을 넣으며 양 팀은 승부를 가리지 못했습니다.

FC안양 공격수 최건주가 13일 오후 7시30분 안양종합운동장에서 열린 김천 상무와의 하나은행 K리그1 2026 14라운드에서 시작 10초 만에 벼락골을 넣은 뒤 골 세리머니를 하고 있다. /사진=한국프로축구연맹 제공

김천 상무 공격수 김주찬(가운데). /사진=한국프로축구연맹 제공

원더골을 주고 받은 FC안양과 김천 상무가 승부를 가리지 못했다.

안양은 13일 오후 7시30분 안양종합운동장에서 열린 상무와 '하나은행 K리그1 2026' 14라운드 홈 경기에서 2-2로 비겼다.

최근 3경기(2무1패)째 승리가 없는 안양은 승점 16(3승7무3패)으로 9위에 자리했다. 2연패 중인 김천은 승점 13(2승7무4패)으로 10위에 위치했다.

홈팀 안양은 4-3-3 포메이션을 가동했다. 최전방 스리톱에 아일톤, 김운, 최건주가 공격을 이끌고 2선에 김정현, 마테우스, 한가람이 자리했다. 포백은 강지훈, 권경원, 김영찬, 이태희가 구성했다. 골키퍼 장갑은 김다솔이 꼈다.

원정팀 김천은 4-4-2로 맞섰다. 투톱에 이건희, 박세진이 나서고, 2선에 김주찬, 이수빈, 임덕근, 윤재석이 배치됐다. 포백은 박진성, 이찬욱, 변준수, 홍시후가 포진했다. 골문은 백종범이 지켰다.

안양이 경기 시작 불과 10초 만에 선제골을 터트렸다. 경기 시작 휘슬이 올리고 김다솔 골키퍼가 김천 진영으로 롱킥을 때렸고 볼은 김운의 머리를 거쳐 최전방의 아이톤에게 전달됐다. 이어 김천 수비수가 걷어낸 볼이 골문으로 쇄도하던 최건주에게 향했다. 이어 최건주가 넘어지며 차넣어 골망을 갈랐다.

이로써 최건주는 역대 K리그1 최단시간 골 신기록을 세웠다. 종전 기록은 2023년 당시 전북현대 공격수 구스타보(당시 전북현대)가 FC서울전에서 11초 만에 넣은 골이다.

볼 경합하는 이수빈(왼쪽)과 최건주. /사진=한국프로축구연맹 제공

최건주의 선제골 후 기뻐하는 FC안양 선수들. /사진=한국프로축구연맹 제공

얼떨결에 선제골을 허용한 김천이 반격했다. 전반 4분 김주찬이 전진 패스를 찔렀고 김다솔이 바로 슈팅했지만 각을 좁힌 백종범 골키퍼 선방에 막혔다. 이어 전반 13분 이건희의 헤더가 골문을 크게 벗어났다.

선제골 이후 슈팅이 없던 안양도 모처럼 슈팅을 기록했다. 전반 28분 김정현이 먼 거리에서 프리킥을 때렸지만 볼은 골대 위로 향했다.

퇴장 징계를 마치고 돌아온 마테우스가 위협적인 슛을 때렸다. 전반 41분 측면에서 안쪽으로 파고들어 왼발로 강하게 감아찼지만 백종범 골키퍼가 몸을 날려 쳐냈다. 5분 뒤 마테우스가 띄운 볼을 김정현이 가슴 트래핑 후 오른발로 슈팅했지만 골대 위로 벗어났다.

전반전은 안양이 1-0으로 앞선 채 종료됐다.

FC안양-김천 상무 경기 장면. /사진=한국프로축구연맹 제공

안양이 후반 초반 추가골 기회를 놓쳤다. 후반 4분 아일톤이 전방으로 쇄도하는 김운을 향해 침투 패스를 찔렀다. 이어 김운이 넘어지며 오른발 슈팅했지만 골문을 살짝 비껴갔다.

이후 안양이 기회를 잡았지만 마무리가 아쉬웠다. 후반 7분 박스 왼편으로 침투한 이태희가 중앙으로 찔러준 볼을 최건주가 슈팅으로 연결했지만 빗맞으며 아쉬움을 삼켰다.

김천도 가만있지 않았다. 후반 9분 코너킥 상황에서 변준수의 헤더를 수비가 막아내자 이찬욱이 바로 슈팅으로 연결했지만 이번에도 수비에 걸렸다.

김천이 기어이 동점골을 터트렸다. 후반 19분 코너킥 상황에서 변준수의 헤더를 김다솔 골키퍼가 쳐내자 이건희가 쇄도해 왼발로 밀어 넣었다.

기세를 높인 김천이 역전골마저 넣었다. 후반 25분 박스 꼭지점 부근에서 볼을 잡은 김주찬이 오른발로 절묘하게 감아찼고 볼은 골대 반대편에 꽂혔다. 김다솔 골키퍼도 그냥 바라만 볼 정도로 원더골이었다.

그대로 물러설 안양이 아니었다. 다시 동점골을 넣으며 열기를 후끈 끌어올렸다. 후반 31분 마테우스가 박스 바깥에서 때린 슈팅이 김천 수비수 머리에 맞고 뜨자 마테우스가 헤더로 집어넣었다.

양 팀은 추가시간까지 팽팽히 맞섰지만 결국 결승골은 터지지 않고 경기는 2-2 무승부로 마무리됐다.