'10초 벼락골 허용→역전→재동점' 주승진 김천 감독 "우리 색깔 보여줬지만... 막판 수비 집중력 아쉽다" [안양 현장]

김천 상무 주승진 감독은 FC안양과의 경기에서 2-2로 비긴 후 아쉬움을 전했다. 김천은 경기 시작 10초 만에 선제골을 허용했지만, 후반 이건희와 김주찬의 골로 역전에 성공했다. 그러나 경기 막판 재동점골을 내주며 승리를 놓쳤고, 주승진 감독은 수비 집중력 보완을 강조했다.

주승찬 김천 상무 감독. /사진=한국프로축구연맹 제

FC안양과 비긴 주승진(51) 김천 상무 감독이 아쉬움을 전했다.

김천은 13일 오후 7시30분 안양종합운동장에서 열린 안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 14라운드 원정에서 2-2로 비겼다.

양 팀은 승점 1점씩 나눠 가졌다. 2연패를 끊은 김천은 승점 14(2승8무4패)로 10위를 유지했다. 4경기 무승(3무1패)에 빠진 안양은 승점 17(3승8무3패)로 9위에서 8위로 한 계단 상승했다.

김천은 경기 시작 불과 10초 만에 상대 공격수 최건주에게 K리그1 역대 최단 시간 선제골을 얻어맞으며 불안하게 출발했다. 하지만 후반전 뒷심을 발휘했다. 후반 19분 이건희의 문전 쇄도 동점골로 균형을 맞춘 뒤, 후반 25분 김주찬이 그림 같은 오른발 감아차기 역전 원더골을 꽂아 넣으며 승기를 잡는 듯했다. 그러나 리드를 끝까지 지키지 못하고 후반 막판 마테우스에게 뼈아픈 재동점골을 내주며 역전승을 아쉽게 놓쳤다.

경기 후 주승진 감독은 기자회견에서 "지난 경기 때 무기력한 모습이 있어 컨디션 좋은 선수들 위주로 나섰다. 전반적으로 우리가 준비한 부분들이 경기장에서 잘 나타났다"고 경기를 돌아봤다. 그러면서 "팬들께 승리를 안겨드리지 못해 죄송한 마음"이라고 아쉬움을 전했다.

이건희(가운데). /사진=한국프로축구연맹 제공

이른 시간 선제 실점 이후 역전까지 이뤘던 원동력에 대해선 긍정적인 평가를 내렸다. 주승진 감독은 "우리 선수들이 가진 능력과 열정을 믿었다. 어떤 상황에서도 '우리의 색깔을 잃어버리지 말자'고 강조했는데, 선수들이 십공감하며 운동장에서 잘 보여줬다. 앞으로도 계속 유지해야 할 부분"이라고 전했다.

하지만 다 잡은 승리를 놓친 수비 집중력은 보완을 강조했다. 주승진 감독은 첫 실점에 대해 "수비 조직의 뼈아픈 미스였다"고 말했다. 재동점골 헌납에 대해서도 "스로인 아웃 오브 플레이 상황에서 볼 처리 미스가 나오며 실점으로 이어졌다. 운이 따르지 않은 부분도 있지만, 그마저도 우리가 완벽히 대비해야 한다. 다시 한번 선수들과 얘기하고 반드시 개선하겠다"고 강조했다.