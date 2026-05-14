[오피셜] KB, 강이슬 대체자 찾았다→FA 윤예빈 영입! 계약 3년·연간 총액 1억 5천

여자프로농구 FA 윤예빈이 청주 KB스타즈에 영입됐다. KB는 윤예빈과 3년 계약에 연간 총액 1억 5천만 원을 지급하기로 했다. KB는 강이슬의 이탈에도 불구하고 윤예빈 영입과 박지수 재계약으로 우승권 전력을 유지하게 됐다.

윤예빈. /사진=WKBL 제공

여자프로농구 자유계약선수(FA) 윤예빈(29)이 청주 KB스타즈 유니폼을 입는다.

KB는 14일 "FA 윤예빈을 영입했다"면서 "계약기간은 3년이며, 연간 총액 1억 5000만 원"이라고 공식 발표했다.

KB 관계자는 "윤예빈의 합류로 한층 탄탄한 가드진을 구축하게 됐다"면서 "윤예빈은 오래 전부터 관심을 갖고 지켜봐온 선수다. 풍부한 경험과 성실함을 겸비한 만큼 백코트 경쟁력을 강화하는데 큰 힘이 될 것으로 기대한다"고 전했다.

올해 FA 시장에서 KB는 '핵심 전력' 강이슬(아산 우리은행)을 떠나보냈다. 하지만 윤예빈을 데려와 공백을 메우게 됐다. 또 KB는 FA였던 '국보 센터' 박지수도 줄다리기 끝에 재계약을 맺었다. 변함없이 우승권 전력을 유지하게 됐다.

윤예빈 오피셜. /사진=청주 KB 제공

새로운 도전을 알린 윤예빈은 "KB에서 새로운 도전을 시작하게 되어 기쁘고 감사하다. 팀에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "청주 농구 열기를 마주할 생각에 기대가 크다"고 밝혔다.

또 윤예빈은 "지난 10년간 함께했던 용인 삼성생명과 팬 여러분께 진심으로 감사드린다. 모든 기억들을 소중히 간직하겠다"고 친정 구단에 대한 감사의 인사도 함께 전했다.

KB는 "이번 영입으로 전력의 안정감과 조직력을 한층 강화했다"면서 "2시즌 연속 통합우승이라는 목표를 향한 준비에 본격 돌입할 예정"이라고 전했다.