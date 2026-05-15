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"1970년대 황금기 소환" 맨유 새 유니폼에 팬들 '열광'... "예쁘긴 하네" 역시 레트로 감성

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"1970년대 황금기 소환" 맨유 새 유니폼에 팬들 '열광'... "예쁘긴 하네" 역시 레트로 감성

박재호 기자
2026.05.15 13:05
맨체스터 유나이티드가 1970년대 황금기를 상징하는 새 시즌 유니폼을 공개했다. 이 유니폼은 깃과 소매 끝단 디자인을 현대적으로 재해석했으며, 팬들은 소셜 미디어에서 '역대급 디자인'이라며 뜨거운 반응을 보였다. 맨유는 아디다스와 2035년까지 9억 파운드 규모의 유니폼 스폰서십 계약을 체결하여 매 시즌 최소 9000만 파운드의 수익을 보장받았다.
새 유니폼을 입은 (왼쪽부터) 마테우스 쿠냐, 브리안 음뵈모, 치도 오비. /사진=맨유 공식 스토어 갈무리
새 유니폼을 입은 (왼쪽부터) 마테우스 쿠냐, 브리안 음뵈모, 치도 오비. /사진=맨유 공식 스토어 갈무리

맨체스터 유나이티드가 황금기를 상징하는 1970년대 스타일의 새 시즌 유니폼을 선보였다.

영국 '더선'은 15일(한국시간) 맨유가 구단 공식 스토어를 통해 '아이코닉한 1970년대 스타일과 FA컵 우승'을 오마주한 2026~2027시즌 홈 유니폼을 공개했다고 전했다.

이번 유니폼은 1970년대 당시 사용했던 깃과 소매 끝단 디자인을 현대적으로 재해석한 점이 특징이다. 맨유는 "구단의 전통에 경의를 표하는 동시에 선수와 팬 모두에게 자부심을 줄 수 있는 결과물"이라고 설명했다.

공식 홈페이지에는 브리안 음뵈모, 레니 요로, 마테우스 쿠냐 등 주요 선수들이 모델로 등장했다. 해당 유니폼의 가격은 120파운드(약 24만원)로 책정됐다.

새 유니폼을 접한 팬들의 반응은 뜨겁다. 소셜 미디어(SNS)상에서는 '역대급 디자인이다', '클래스가 느껴진다', '이 유니폼을 입고 프리미어리그 우승을 차지할 것' 등 유니폼 제작사인 아디다스에 찬사를 보냈다.

맨유 2026~2027시즌 홈 유니폼. /사진=맨유 공식 스토어 갈무리
맨유 2026~2027시즌 홈 유니폼. /사진=맨유 공식 스토어 갈무리

맨유는 지난 2023년 아디다스와 2035년까지 총액 9억 파운드(약 1조 8000억원) 규모의 유니폼 스폰서십 연장 계약을 체결했다. 맨유는 이번 계약을 통해 매 시즌 최소 9000만 파운드(약 1800억원)의 수익을 보장받는다.

한편 맨유는 올 시즌 도중 부임한 마이클 캐릭 임시 감독 체제에서 성공적인 시즌을 보냈다. 맨유는 캐릭 감독 지휘 아래 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 15경기에서 10승을 챙기며 반등에 성공했다. 패배는 단 2경기뿐이 되지 않는다. 현재 맨유는 EPL 3위로 도약하며 일찌감치 다음 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 진출권을 거머쥐었다.

영국 현지 매체들은 구단 수뇌부가 캐릭 감독을 정식 사령탑으로 선임하기 위해 본격적인 협상에 돌입했다고 전했다.

레니 요로. /사진=맨유 공식 스토어 갈무리
레니 요로. /사진=맨유 공식 스토어 갈무리

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