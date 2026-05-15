대원제약, 1분기 매출 1581억·영업익 44억…"대원헬스·R&D로 성장할 것"

사진= 대원제약

대원제약(9,840원 ▼60 -0.61%)이 연결 기준 올해 1분기 매출액 1581억원, 영업이익 44억원, 당기순이익 19억원을 기록했다고 15일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 0.1% 늘고 영업이익과 당기순이익은 각각 53.4%, 60.8% 감소했다.

대원제약 관계자는 "올해 1분기에는 전년 대비 인플루엔자(독감) 등 호흡기 질환 환자 수가 크게 감소하며 제약 업계 전반의 영업 환경에 변화가 있었으나, 대원제약은 '사업 포트폴리오 다변화'를 통해 이를 돌파했다"며 "특히 종합 건강기능식품 브랜드인 '대원헬스'가 시장에 성공적으로 안착하며 실적을 견인했다"고 설명했다.

기존 의약품 중심의 수익 구조에서 벗어나 건강기능식품 등으로 사업 영역을 확장한 전략이 안정적인 매출 흐름을 이어가는 핵심 요인으로 작용했다는 분석이다.

대원제약은 견고한 실적을 바탕으로 신사업의 시장 지배력 확대와 미래 파이프라인(신약후보물질) 확보를 위한 선제적 투자를 늘렸다. 건강기능식품 시장 점유율 확대를 위한 전략적 마케팅 비용과 상품 비중 확대로 인해 1분기 영업이익이 크게 감소했다. 대웅제약은 이를 신사업 확대와 미래 성장을 위한 일시적 비용 증가로 보고 있다.

중장기적 성장 동력 확보를 위한 연구개발(R&D) 투자도 대폭 강화했다. 1분기 경상개발비는 68억원으로, 전년 동기(52억원) 대비 31.7% 증가했다. 단기적인 이익에 집중하기보다는 파이프라인 연구와 임상 시험 등에 과감히 자원을 투입함으로써 향후 출시될 신제품의 경쟁력을 높이고 기술적 우위를 점하겠다는 의지다.

대원제약 관계자는 "올해 1분기는 호흡기 품목의 계절적 요인 등으로 쉽지 않은 환경이었으나, 대원헬스의 안착을 비롯해 신사업 다각화가 실질적인 성과로 나타나며 견조한 매출 흐름을 유지할 수 있었다"며 "수익성 측면의 일시적 비용 증가는 미래 성장을 위한 투자로, 확보된 자원을 바탕으로 연구개발과 신규 시장 개척에 집중해 내실 있는 중장기 성장을 이어갈 것"이라고 말했다.