[속보] 초대박! 이정후, MLB 데뷔 첫 '인사이드 더 파크 홈런' 폭발→다저스타디움 휘저었다

이정후가 메이저리그 진출 이후 처음으로 인사이드 파크 홈런을 기록했다. LA 다저스 외야수 테오스카 에르난데스의 실책성 수비가 있었지만 홈런으로 인정됐다. 이 홈런은 이정후의 이번 시즌 3번째 홈런이자 MLB 통산 첫 번째 인사이드 파크 홈런으로 기록되었다.

이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 메이저리그 진출 이후 처음으로 인사이드 파크 홈런을 때려냈다. LA 다저스 외야수 테오카 에르난데스의 실책성 수비도 나왔지만 홈런으로 기록됐다.

이정후는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치한 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 LA 다저스와 '2026 메이저리그(MLB)' 원정 경기에 1번 타자 겸 우익수로 선발 출장했다.

모두를 놀라게 한 장면은 팀이 0-2로 뒤진 상황에서 나왔다. 5회초 2사 1루 상황에서 3번째 타석에 들어선 이정후는 2스트라이크로 몰린 상황에서 다저스 선발 투수 에밋 시핸의 3구째(시속 94.8마일 직구)를 공략해 좌익선상으로 흐르는 날카로운 타구를 날렸다.

이때 다저스 좌익수 테오스카 에르난데스의 수비 판단 미스가 겹쳤다. 에르난데스는 낙구 지점을 정확히 포착하지 못한 채 공을 뒤로 빠뜨렸고, 그 사이 이정후는 특유의 폭발적인 스피드로 1루와 2루를 지나 3루까지 내달렸다. 샌프란시스코 코칭스태프의 멈춤 신호는 없었다. 이정후는 거침없이 홈까지 쇄도했고, 헤드퍼스트 슬라이딩과 함께 득점에 성공했다. 이정후의 이번 시즌 3번째 홈런으로 0-2로 뒤진 상황이 2-2로 되는 순간이었다.

메이저리그 기록원도 이정후의 타격 가치와 주루 능력을 인정했다. 에르난데스의 실책성 플레이가 가미되었으나, 최종적으로 실책이 아닌 이정후의 시즌 1호이자 MLB 통산 첫 번째 인사이드 파크 홈런으로 기록됐다.