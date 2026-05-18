SOOP, AI페퍼스 인수 결정... e스포츠 넘어 프로배구로 "스포츠 사업 더욱 확장"

라이브 스트리밍 플랫폼 SOOP이 여자 프로배구 구단인 'AI페퍼스' 인수를 확정했다. SOOP은 기존 스포츠 중계 및 e스포츠 구단 운영 노하우를 활용하여 스포츠 콘텐츠 사업 영역을 확장할 목표를 밝혔다. 인수 이후 AI페퍼스의 구단 운영은 SOOP의 자회사인 '숲티비'가 전담하며, 연고지는 광주를 유지할 예정이다.

SOOP 로고. /사진=SOOP 제공

라이브 스트리밍 플랫폼 SOOP(숲)이 여자 프로배구 구단인 'AI페퍼스'를 품는다. 기존 스포츠 중계 및 e스포츠 구단 운영 노하우를 살려 스포츠 콘텐츠 사업 영역을 본격적으로 넓히겠다는 목표다.

SOOP은 18일 페퍼저축은행이 운영하던 여자 프로배구단 AI페퍼스' 인수를 확정했다고 발표했다. AI페퍼스는 지난 2021년 광주광역시를 연고지로 삼아 창단된 팀이다.

한국배구연맹(KOVO)에 따르면, SOOP은 앞선 15일 페퍼저축은행 배구단을 최종적으로 인수하겠다는 뜻을 연맹에 전달했다. 향후 SOOP은 연맹이 정한 규약에 맞춰 본격적인 구단 인수 절차를 밟게 된다.

SOOP 측은 이번 구단 인수가 V-리그 여자부 운영의 안정성을 제고하는 동시에 자사의 스포츠 콘텐츠 사업 경쟁력을 한층 더 끌어올리는 시너지 효과를 낼 것으로 기대하고 있다.

그동안 SOOP은 여러 스포츠 협회 및 연맹들과 손잡고 중계 환경 구축, 대회 운영, 연계 콘텐츠 제작 등을 꾸준히 수행해 왔다. 단순 경기 생중계를 넘어 하이라이트 영상, VOD 다시보기, 경기 전후의 다양한 결합 콘텐츠로 사업 폭을 넓혀온 바다.

특히 SOOP은 자사의 핵심 역량인 라이브 스트리밍 플랫폼 운영 경험을 십분 활용해, AI페퍼스의 실시간 소통 및 팬 참여형 콘텐츠를 대폭 강화할 예정이다. 프로배구 특유의 탄탄한 연고지 기반 팬덤과 뜨거운 현장 직관 문화를 반영해 구단과 팬의 거리를 더욱 좁히겠다는 계획이다.

또한 자체 e스포츠 구단을 이끌어온 경험도 강점이다. SOOP은 e스포츠 분야에서 쌓아 올린 체계적인 선수 육성 시스템과 팬 커뮤니티 관리 노하우를 바탕으로, 프로배구단의 경기력 향상과 콘텐츠 질을 동시에 도모한다는 계획이다.

인수 이후 AI페퍼스의 실질적인 구단 운영은 SOOP의 자회사인 '숲티비'가 전담하게 되며, 팀 연고지는 기존과 동일하게 광주를 유지하는 것으로 알려졌다.

SOOP 관계자는 "이번 AI페퍼스 인수는 SOOP의 스포츠 사업을 한 단계 확장하는 중요한 계기"라며 "그동안 스포츠 콘텐츠 제작 경험과 e스포츠 구단 노하우를 바탕으로 구단의 안정적인 운영은 물론 팬들과 지역사회에 의미 있는 가치를 만들어갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.