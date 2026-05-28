스포츠윤리센터, 제20회 전국장애학생체육대회 현장에 인권보호관 파견

스포츠윤리센터는 제20회 전국장애학생체육대회 기간 동안 부산아시아드주경기장에 인권보호관을 파견하여 인권침해 예방 활동과 현장 모니터링을 시행했다. 센터는 선수들이 안전하고 존중받는 환경에서 경기에 참여할 수 있도록 현장 고충 상담 및 인권 보호 지원 활동을 병행했다. 또한 부산아시아드주경기장 내 상황실을 운영하여 인권침해 사안 발생 시 즉시 상담 및 신고를 할 수 있도록 대응체계를 마련했다.

스포츠윤리센터의 제20회 전국장애학생체육대회 현장 인권 보호 활동 모습. /사진=스포츠윤리센터 제공

스포츠윤리센터의 제20회 전국장애학생체육대회 현장 인권 보호 활동 모습. /사진=스포츠윤리센터 제공

문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터(한민수 이사장 직무대행, 이하 센터)가 제20회 전국장애학생체육대회 기간 동안 대한장애인체육회 및 8개 가맹단체와 협업하여 현장 인권 보호 활동을 시행했다.

센터는 "대회 기간 부산아시아드주경기장 현장에 인권보호관을 파견, 선수 및 지도자를 대상으로 인권침해 예방 활동과 현장 모니터링을 시행했다"고 27일 밝혔다.

이어 "또 선수들이 안전하고 존중받는 환경에서 경기에 참여할 수 있도록 현장 고충 상담 및 인권 보호 지원 활동을 병행했다"고 부연했다.

센터는 "특히 부산아시아드주경기장 내 상황실을 운영해 인권침해 사안 발생 시 즉시 상담 및 신고를 할 수 있도록 대응체계를 마련했다"면서 "이에 선수단과 대회 관계자들이 현장에서 신속하게 도움을 받을 수 있도록 적극적으로 지원했다"고 강조했다.

스포츠윤리센터 한민수 이사장 직무대행은 "그 무엇보다 사전 예방이 가장 중요하다. 앞으로도 센터는 장애 학생 선수들이 안전한 환경에서 자신의 기량을 맘껏 펼칠 수 있도록 현장 중심 인권 보호 활동을 확대해 나가겠다"라고 말했다.

스포츠윤리센터의 제20회 전국장애학생체육대회 현장 인권 보호 활동 모습. /사진=스포츠윤리센터 제공