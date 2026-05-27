"한때 55% 폭등" 개미들 깜짝...삼전닉스 레버리지 첫날 '불기둥'

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삼성전자(316,750원 ▲17,750 +5.94%)와 SK하이닉스(2,236,000원 ▲184,000 +8.97%) 레버리지 ETF(상장지수펀드)상품이 장 초반 급등하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스의 선행 지표로 불리는 마이크론이 간밤 미국 증시에서 20% 가까이 상승한 영향이다. 특히 SK하이닉스 레버리지 상품의 경우 장 중 한 때 55% 이상 가파르게 상승하기도 했다.

27일 오전 9시15분 현재 코스피 시장에서 ACE SK하이닉스단일종목레버리지(23,725원 ▲3,730 +18.65%)는 상장 기준가격 대비 4735원(23.68%) 오른 2만4730원, TIGER SK하이닉스단일종목레버리지(23,660원 ▲3,675 +18.39%)는 4460원(22.32%) 오른 2만4445원, RISE SK하이닉스단일종목레버리지(23,700원 ▲3,640 +18.15%)는 4410원(21.98%) 오른 2만4470원, KODEX SK하이닉스단일종목레버리지(27,740원 ▲4,290 +18.29%)는 4895원(21.79%) 오른 2만8570원, 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지(26,530원 ▲4,070 +18.12%)는 4895원(21.79%) 오른 22만7355원, SOL SK하이닉스단일종목레버리지(23,600원 ▲3,605 +18.03%)는 4305원(21.53%) 오른 2만4300원, KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지(23,695원 ▲3,695 +18.48%)는 4160원(20.80%) 오른 2만4160원에 거래되고 있다.

같은 시각 SK하이닉스는 전 거래일 대비 19만6000원(9.55%) 오른 224만8000원이었다.

삼성전자 레버리지 ETF도 강세다. RISE 삼성전자단일종목레버리지(22,565원 ▲2,525 +12.6%)는 상장 기준가격 대비 3065원(15.29%) 오른 2만3105원, KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지(22,480원 ▲2,480 +12.4%)는 3050원(15.25%) 오른 2만3050원, 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지(23,560원 ▲2,615 +12.49%)는 3145원(15.02%) 오른 2만4090원, ACE 삼성전자단일종목레버리지(22,440원 ▲2,445 +12.23%)는 3000원(15.00%) 오른 2만2995원, TIGER 삼성전자단일종목레버리지(22,420원 ▲2,445 +12.24%)는 2975원(14.89%) 오른 2만2950원, KODEX 삼성전자단일종목레버리지(24,255원 ▲2,620 +12.11%)는 3150원(14.56%) 오른 2만4785원, PLUS 삼성전자단일종목레버리지(24,250원 ▲2,750 +12.79%)는 3090원(14.37%) 오른 2만4590원에 거래되고 있다.

특히 선물 지수를 거래하는 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지는 장 중 한 때 55% 이상 급등하며 3만5930원까지 오르기도 했다.

같은 시각 삼성전자는 전 거래일 대비 1만9500원(6.52%) 오른 31만8500원을 나타냈다.

삼성전자와 SK하이닉스 레버리지 ETF는 이날 코스피 시장 상승 종목 상위권을 싹쓸이했다.

반면, 같은날 상장한 인버스2X 종목은 급락하고 있다. SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X(16,275원 ▼3,730 -18.65%)는 상장 기준가격 대비 4005원(20.02%) 하락한 1만6000원, PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X(17,495원 ▼2,505 -12.52%)는 2785원(13.92%) 내린 1만7215원을 나타낸다.