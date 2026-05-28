[속보] '선발 제외' 김혜성 좌익수 교체 투입→첫 타석 158㎞ 총알 안타 폭발

최근 부진으로 선발 라인업에서 제외됐던 김혜성(LA 다저스)이 28일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저 스타디움에서 열린 콜로라도 로키스와의 홈경기에 교체 투입됐다. 김혜성은 3회초 좌익수로 교체 투입된 후 4회말 첫 타석에서 시속 158km에 달하는 총알 같은 중전 안타를 기록했다. 이후 김혜성은 스미스의 2루타와 콜의 적시타 때 홈을 밟았다.

최근 부진으로 선발 라인업에서 제외됐던 김혜성(27·LA 다저스)이 교체 투입되자마자 안타를 신고했다.

김혜성은 28일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저 스타디움에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 콜로라도 로키스와 홈경기에 3회초 교체 투입돼 4회말 2사에서 안타를 신고했다.

최근 15경기 타율 0.190(42타수 8안타)로 부진한 김혜성은 이날 상대 선발 투수가 우완 스가노 도모유키였음에도 이틀 연속 선발 라인업에서 제외됐다.

이날 다저스 선발 라인업은 오타니 쇼헤이(투수)-앤디 파헤스(중견수)-프레디 프리먼(1루수)-무키 베츠(유격수)-맥스 먼시(3루수)-테오스카 에르난데스(좌익수)-윌 스미스(포수)-알렉스 콜(우익수)-알렉스 프리랜드(2루수)였다. 선발 투수는 오타니.

다저스가 오타니와 프리먼의 홈런으로 2-0으로 앞선 경기는 3회초 변수가 생겼다. 2회말 테오스카는 풀카운트에서 유격수 앞 땅볼 타구를 치고 1루까지 전력질주했다. 하지만 1루 베이스를 밟은 뒤 햄스트링 부위를 부여잡으며 우려를 샀다.

결국 3회초 수비를 앞두고 김혜성과 교체됐다. 김혜성은 좌익수 투입 후 공이 오지 않았고 5회초 2사에 첫 타석에 들어섰다. 김혜성은 스가노의 시속 92.5마일(약 148.9㎞) 싱커를 통타해 중전 안타를 만들었다. 시속 98.1마일(약 157.9㎞)로 날아간 총알 타구였다.

김혜성은 이후 스미스의 좌익수 방면 2루타와 콜의 좌전 1타점 적시타 때 여유 있게 홈을 밟았다.