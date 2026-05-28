현대엔지니어링, 美 텍사스주 힐스보로 태양광 발전소 첫삽

미국 현지시간 기준 5월 27일(수), 미국 텍사스주 힐 카운티(Hill County) 현장에서 진행된 『힐스보로 태양광 발전소』 착공식에서 현대엔지니어링 이승원 에너지사업부장(가운데)과 이경은 주휴스턴 대한민국 총영사(오른쪽에서 두 번째), 현대자동차 앨라바마공장 피터 브랜험(Peter Branham) 생산부문 최고운영책임자(왼쪽에서 두 번째), 모비스 앨라바마공장 크리스토퍼 화이트헤드(Christopher Whitehead) 경영지원실장(오른쪽 첫 번째), 현지 시공사(WHC) 믹 피츠패트릭(Mick Fizpatrick) 최고경영자(왼쪽 첫 번째)가 기념 촬영을 하고 있다./사진제공=현대엔지니어링

현대엔지니어링이 미국 텍사스주 '힐스보로 태양광 발전소' 건설에 착수했다.

현대엔지니어링은 27일(현지시간) 미국 텍사스주 힐카운티에서 힐스보로 태양광 발전소 착공식을 열었다고 밝혔다.

이번 사업은 현대엔지니어링이 2024년 사업권을 인수한 뒤 인허가, 전력판매계약(PPA), 프로젝트 파이낸싱(PF) 조달까지 전 과정을 주관한 첫 해외 재생에너지 투자개발 프로젝트다. 현대엔지니어링은 지난달 한국산업은행을 포함한 국내외 금융기관 4곳과 약 3억1000만달러, 한화 약 4600억원 규모의 금융약정을 체결하며 사업 기반을 마련했다.

힐스보로 태양광 발전소는 200MW 규모로 조성된다. 2027년 12월 준공과 상업운전을 목표로 하며, 연간 약 476GWh의 전력을 생산할 계획이다. 생산 전력은 전력판매계약을 통해 현대차 앨라배마 공장, 기아 조지아 공장, 현대모비스 앨라배마 사업장 등 현대차그룹 북미 주요 사업장에 공급돼 RE100 달성을 지원한다.

현대엔지니어링은 글로벌 에너지 전환 흐름에 맞춰 신재생에너지 사업을 확대하고 있다. 2021년 새만금 최초 신재생 프로젝트인 '새만금 육상태양광 1구역 발전사업'을 준공했고 2024년에는 세르비아 1GW급 태양광 발전소 사업의 전략적 파트너로 선정됐다. 2023년부터는 태양광 발전사업 펀드 투자를 통해 국내 그룹사 사업장에 태양광 발전설비를 구축하는 등 현대차그룹의 RE100 이행에도 참여하고 있다.

원자력과 수소 분야로도 사업 영역을 넓히고 있다. 원자력 분야에서는 미국 미주리대학교 연구용 원자로 설계 사업에 참여해 국내 원자력 기술을 미국에 역수출하는 성과를 냈다. 수소 분야에서는 충남 보령 수전해 기반 수소생산기지 구축과 플랜트형 수전해 시스템 개발 등을 추진하며 에너지 포트폴리오를 다각화하고 있다.

현대엔지니어링 관계자는 "이번 착공은 현대엔지니어링이 EPC를 넘어 프로젝트 발굴부터 금융 조달, 운영까지 전 과정을 아우르는 에너지 전문 디벨로퍼로 도약했음을 보여주는 이정표"라며 "앞으로도 북미와 유럽 등 글로벌 시장에서 신재생에너지, SMR, 수소 등 차세대 에너지 사업 역량을 강화해 나가겠다"고 말했다.