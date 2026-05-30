'통한의 무승부' 자기 탓으로 돌린 최성용 대구 감독 "내 판단이 잘못됐다" [용인 현장]

프로축구 K리그2 대구FC의 최성용 감독은 용인FC전 1-1 무승부의 책임을 자신에게 돌렸다. 그는 교체카드로 시간을 버티려 했으나 마지막 찬스에서 실점하여 자신의 판단이 잘못되었다고 말했다. 대구는 에드가의 선제골로 앞서갔지만, 추가시간에 이승준에게 동점골을 허용하며 승리를 놓쳤다.

최성용 대구FC 감독. /사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그2 대구FC의 최성용 감독이 용인FC전 통한의 무승부 책임을 자신에게 돌렸다.

최성용 감독은 30일 용인 미르스타디움에서 열린 하나은행 K리그2 2026 14라운드 원정경기 용인전 1-1 무승부 직후 기자회견에서 "교체카드로 마지막 흐름을 견제하면서 시간을 버티려고 했는데, 마지막 찬스에서 실점하게 됐다"며 "결국은 제 판단이 잘못되지 않았나 싶다"고 했다.

이날 대구는 후반 32분에 터진 에드가의 선제골로 먼저 균형을 깨트린 뒤 승기를 잡았지만, 7분의 추가시간이 거의 흐른 시점 이승준에게 동점골을 실점하며 고개를 숙였다. 공식 득점 기록은 후반 45+7분. 대구 입장에선 그야말로 통한의 실점이었다.

최성용 감독은 "후반전에 찬스를 만들면서 득점을 만들려고 노력했다. 선수들은 최선을 다했고, 실제 교체를 통한 득점까지 만들었다"면서 "그래도 우리 선수들을 믿었지만 1-1 무승부로 끝났다. 결국 내 실수이지 않나 싶다. 선수들에게는 고맙다"고 했다.

승리를 놓치면서 3연승 도전은 무산됐지만 연속 경기 무패(3승 2무)는 5경기로 늘렸다. 최성용 감독은 다만 "(5경기 무패 기록엔) 크게 의미를 두진 않는다. 전반을 마친 뒤 선수들에게도 '오늘 승점 3점이 아니면, 앞에 있었던 4경기 결과는 의미가 없다'고 했다. 무패 기록보다는 한 경기 한 경기 승점을 쌓아가는 게 중요하다. 선수들의 노력만 고맙게 생각한다"고 했다.

이어 "휴식기를 활용해 에너지 레벨을 더 높이고 싶다. 전술적으로 포백도 생각해봐야 하지 않았나 생각한다. 세징야, 세라핌 등 부상이 있는 선수들도 돌아온다. 더 단단한 팀이 될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.