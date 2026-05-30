민주당 "李대통령 고발한 국힘, 할 수 있는 건 '헐뜯기'뿐"

(서울=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령이 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 삼청동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 투표를 하기 위해 투표 용지를 들고 기다리고 있다. 2026.5.29/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 허경 기자

더불어민주당은 국민의힘이 이재명 대통령을 공직선거법 위반 혐의로 고발한 것을 두고 "이번 지방선거에서 국민의힘이 할 수 있는 선거운동이라고는 '대통령 헐뜯기'밖에 없다는 것을 스스로 인정한 꼴"이라고 비판했다.

장윤미 민주당 대변인은 30일 오후 서면 브리핑에서 "장동혁 국민의힘 대표가 오늘 이재명 대통령을 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고발했다"며 이같이 밝혔다.

장 대변인은 "이재명 대통령의 사전투표 과정에서 일어난 해프닝은 중앙선거관리위원회가 이미 '고의성이 없고 투표소를 안 떠났으니 법적으로 문제없다'고 결론 내린 사안"이라며 "선관위의 판단이 본인들 마음에 들지 않는다고 억지로 정쟁화하는 것은 그만큼 국민의힘이 선거에서 열세임을 고백하는 것에 지나지 않는다"고 했다.

이어 "장 대표는 이 대통령의 지방 민생 행보도 선거법 위반이라며 고발장에 포함했다"며 "그렇다면 장 대표는 선거를 앞두고 대통령이 업무를 '일시 멈춤'이라도 해야 한다는 것인가"라고 쏘아붙였다.또한 "그러한 태도야말로 민생은 뒷전으로 미룬 채 오로지 정쟁에만 골몰하는 모습에 지나지 않는다"고 덧붙였다.