홍명보호 '또' 변수 등장→훈련 일정 '급변경', 그 이유는 "실제로 어제 저녁에도..." [과달라하라 현장]

홍명보호는 멕시코 과달라하라의 예측 불가능한 기후 변화에 대응하기 위해 훈련 일정을 오전으로 조정했다. 홍명보 감독은 현지 기상 상황을 확인한 결과 오후마다 비 소식이 있고 실제로 비가 많이 내렸다며 훈련 스케줄을 유연하게 변경할 것이라고 밝혔다. 과달라하라는 현재 우기철로 낮과 밤의 기온차가 크고 소나기가 잦아 선수단의 부상 위험과 수중전 가능성에 대한 대비가 필요하다고 전했다.

홍명보(아래) 감독이 6일 오후(현지시간) 멕시코 과달라하라의 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 주관 커뮤니티 트레이닝 중 선수단을 바라보고 있다. /사진=김진경 대기자

홍명보호가 결전지 멕시코 과달라하라의 예측 불가능한 기후 변화에 기민하게 대응하며 본선 준비 체제를 재정비했다. 대표팀은 당초 계획했던 오후 훈련 일정을 오전으로 전격 조정하며 날씨 변수 차단에 나섰다.

홍명보 감독은 6일 오후(현지시간) 멕시코 과달라하라의 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 주관 커뮤니티 트레이닝 현장에서 취재진과 만나 기후 변수에 대한 대응책을 밝혔다.

과달라하라 입성 이틀 차에 홍명보 감독은 현지 기상 상황과 관련해 "솔트레이크시티 사전 캠프에서는 고지대와 시차 적응에 무게를 두면서 휴식과 훈련 밸런스를 맞추는 데 집중했다"며 "이곳 과달라하라에 온 뒤로도 현지 기상 상황을 계속 확인하고 있다. 예보를 보니 오후마다 매번 비 소식이 있더라. 실제로 어제저녁에도 이곳에 비가 많이 내렸다"며 현지 날씨를 예의주시하고 있음을 전했다.

이에 따라 홍명보 감독은 훈련 스케줄의 유연한 변화를 예고했다. 그는 "앞으로 선수들과 긴밀하게 소통하며 컨디션을 점검한 뒤, 하루 일과 중 오전과 오후 중 어느 시간대에 훈련을 진행할지 유연하게 결정할 것"이라며 "일단 내일(7일)은 오전 훈련을 진행한 뒤, 오후에는 치료와 회복에 전념할 계획"이라고 덧붙였다.

박항서 월드컵 지원단장이 6일 오후(현지시간) 멕시코 과달라하라의 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 주관 커뮤니티 트레이닝을 바라보고 있다. /사진=김진경 대기자

6일 오후(현지시간) 멕시코 과달라하라의 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 주관 커뮤니티 트레이닝 중 이한범(왼쪽부터), 김민재, 황희찬. /사진=김진경 대기자

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀의 조별리그 1, 2차전 무대인 과달라하라는 현재 6월 본격적인 우기철에 접어든 상태다. 보통 멕시코라고 하면 숨이 턱턱 막히는 무더위를 가장 먼저 떠올리기 마련이지만, 실제 현지에서 체감하는 날씨는 고정관념과 완전히 딴판이다. 낮과 밤의 날씨가 180도 바뀌는 변덕스러운 기후가 최대 복병으로 떠올랐다.

실제로 이곳 과달라하라는 낮 최고 기온이 30도 안팎까지 치솟아도 습도가 생각보다 높지 않아 선선하다. 인식과 달리 생각보다 덥지 않은 날씨 탓에, 부끄럽게도 본 기자 역시 반팔 티셔츠만 캐리어 가득 챙겨왔다가 정작 해가 지면 급격하게 쌀쌀해지는 기후 때문에 몇 없는 긴팔 옷을 돌려 입으며 후회하는 중이다.

미국 솔트레이크시티에서 혹독한 고지대 적응을 마친 대표팀에게 낮 더위 자체는 큰 문제가 되지 않는다. 진짜 문제는 해가 진 뒤 급격히 떨어지는 기온과 함께 찾아오는 소나기다. 멕시코 입성 첫날이었던 지난 5일에도 오후 내내 맑던 하늘이 저녁 8시 무렵 갑자기 폭우로 돌변해 약 1시간 동안 거센 소나기를 퍼붓는 등 종잡을 수 없는 날씨가 이어졌다.

6일 오후(현지시간) 멕시코 과달라하라의 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 주관 커뮤니티 트레이닝 중 홍명보(가운데) 감독이 이강인에게 지시하고 있다. /사진=김진경 대기자

6일 오후(현지시간) 멕시코 과달라하라의 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 주관 커뮤니티 트레이닝 중 조현우(왼쪽부터), 페드로 코치, 송범근, 김승규, 윤기욱. /사진=김진경 대기자

이러한 기습적인 기상 변화는 선수단의 부상과 직결될 수 있다. 땀을 흘리며 오후 훈련을 소화하다가 갑작스럽게 스콜성 폭우를 맞을 경우, 해가 지며 17도 안팎까지 떨어지는 큰 일교차와 맞물려 선수들의 체온이 급격히 저하되고 근육이 굳어 부상 위험도가 치솟기 때문이다.

동시에 홍명보호는 경기 당일 수중전 가능성에 대한 대비책도 함께 강구해야 하는 과제를 안았다. 기상 예보에 따르면 운명의 조별리그 1차전이 열리는 오는 11일에는 오후 6시부터 강한 뇌우가 예고되어 있고, 킥오프 시각인 오후 8시 이후에도 강수 확률이 50%에 육박한다. 짧은 시간 동안 폭우가 쏟아져 잔디가 미끄러워지면 패스 미스나 세트피스 상황에서의 실책이 승부를 가르는 결정적 변수가 될 수 있다.

불행 중 다행인 점은 경쟁국들에 비해 한국이 현지 기후에 적응할 시간을 넉넉하게 벌었다는 점이다. 홍명보호는 일찌감치 과달라하라에 입성해 변덕스러운 기상 조건에 대처할 여유가 충분하다. 반면 첫 맞대결 상대인 체코는 경기 개막을 불과 사흘 앞두고 미국 댈러스 베이스캠프에서 이곳으로 넘어올 예정이라 시차와 고지대 적응은 물론, 과달라하라 특유의 기습 폭우 변수 대응에서도 한국보다 훨씬 촉박한 일정을 소화해야 한다.