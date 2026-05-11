[알림]파이어족의 평생 투자비법 만나세요...싱글파이어 머니쇼 개최

머니투데이가 '2026년 싱글파이어 머니쇼'를 개최합니다. 주식 투자로 경제적 자유를 이뤄 조기은퇴에 성공한 파이어족들이 투자자들을 만납니다.

머니투데이가 만드는 경제·재테크·라이프스타일 유튜브 채널 '싱글파이어'에 출연해 화제가 된 투자고수들이 출연해 조기은퇴를 위한 시드 머니를 마련하는 비법부터 은퇴 이후 자산을 불릴 수 있는 배당주 투자, 미국 주식 투자와 ETF(상장지수펀드)에 이르기까지 투자 노하우를 공유합니다.

특히 코스피지수가 7500에 육박하고 미국 증시도 사상 최고치를 연일 경신하고 있는 상황에서 '지금 어떻게 투자해야 할지'를 고민하는 투자자들의 현장 질의응답으로 알짜 조언들을 들을 수 있는 기회가 될 것입니다.

이번 행사에는 매월 1000만원이 넘는 배당금을 수령하는 15년차 배당주 투자자 '리치노마드', 무한매수법 투자로 순자산 110억원을 일군 '라오어', 미국 성장주 투자로 순자산 36억원을 달성한 '손주부'가 참여합니다. 미국 지수투자로 30억원대 자산가가 된 '포메뽀꼬', 투자수익으로 월 현금흐름 700만원을 만든 '쁘띠리치'도 연사로 나섭니다.

금융투자 현업에 종사하고 있는 전문가들의 객관적인 시각도 만나볼 수 있습니다. 유퀴즈 온 더 블록 방송에 출연해 '유퀴즈 펀드매니저'로 유명한 김현준 더퍼블릭자산운용 대표와 국민 재테크 수단으로 떠오른 ETF 최전선에 있는 이동후 삼성자산운용 ETF솔루션팀장이 주식 전망과 투자 노하우를 전합니다.

참가신청은 싱글파이어 머니쇼 홈페이지(https://fireclub.liveklass.com/classes/296711)에서 가능합니다.

◇행사명 : 2026 싱글파이어 머니쇼

◇일시 : 2026년 5월 15일

◇장소 : 서울 삼성역 코엑스