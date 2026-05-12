8000피 앞두고 코스피 뛰어넘은 밸류업…지수 수익률 넘은 ETF는?

코리아 밸류업 지수 및 ETF 추이/그래픽=임종철

코스피가 8000선에 바짝 다가선 가운데 정부의 증시 부양책 수혜를 받은 코리아 밸류업 지수가 올해 들어 코스피 수익률을 20%포인트 넘게 앞질렀다. 밸류업 ETF 13종 가운데 지수 수익률을 웃돈 상품은 3개에 그쳤고, 액티브 ETF 간 성과는 SK하이닉스 편입 비중에 따라 크게 엇갈렸다.

12일 한국거래소에 따르면 코리아 밸류업 지수는 올해 들어 1839.9포인트(102.63%) 오른 3632.63로 거래를 마쳤다. 같은 기간 코스피 지수는 3422.59포인트(81.09%) 오른 7643.15였다. 코리아 밸류업 지수가 코스피 지수 수익률을 21.54%p(포인트) 앞질렀다.

코리아 밸류업 지수는 KRX 산업지수 중 연초 이후 상승률이 다섯번째로 높다. 1~4위는 KRX 반도체(141.19%), KRX 정보기술(135.92%), KRX 300 정보기술(133.01%), KRX 건설(115.21%)다.

금융투자업계는 정부의 증시 부양 정책에 힘입어 주주환원 기조가 확대되면서 밸류업 지수도 상승했다고 보고 있다. 한국거래소에 따르면 지난달 말 기준 기업가치 제고(밸류업) 본공시 참여 기업은 총 714개사다. 지난달에만 130개사가 밸류업 신규 공시에 참여했다. 지난해 2분기 말 대비 밸류업 본공시 참여 기업(152개) 4.70배 늘어난 것이다.

국내 증시에 상장된 13개 밸류업 ETF도 빠르게 성장 중이다. 한국거래소에 따르면 지난달 말 기준 코리아 밸류업 ETF 13개 종목의 AUM(순자산총액)은 3조1000억원으로 2024년 11월 최초 설정 이후 547.8% 증가했다.

코리아 밸류업 ETF 중 지수 수익률을 상회한 상품은 TIME 코리아밸류업액티브(32,700원 ▼2,130 -6.12%)(108.42%), ACE 코리아밸류업(35,615원 ▼1,990 -5.29%)(103.14%), KODEX 코리아밸류업(35,240원 ▼1,990 -5.35%)(102.74%) 3개다. ACE 코리아밸류업과 KODEX 코리아밸류업 등은 지수를 추종하는 패시브 상품이어서 수익률 차이가 1%p대 밖에 나지 않는다.

수익률이 가장 낮은 상품은 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜(20,660원 ▼1,035 -4.77%)(78.66%)인데, 높은 분배 기조로 인해 지수 상승률을 온전히 따라가지 못하는 커버드콜 상품 특성이 반영된 것으로 풀이된다.

포트폴리오 운용을 유연하게 할 수 있는 액티브 상품의 수익률은 큰 차이가 있었다. TIME 코리아밸류업액티브가 108.42%로 지수 수익률을 5.79%p 상회한 반면, KoAct 코리아밸류업액티브(35,225원 ▼2,470 -6.55%)(100.03%)와 TRUSTON 코리아밸류업액티브(28,470원 ▼1,565 -5.21%)(79.24%)는 지수 수익률을 각각 2.60%p, 23.39%p 하회했다.

코리아밸류업액티브 ETF 수익률은 SK하이닉스(1,819,000원 ▼151,000 -7.66%) 비중 순으로 갈렸다. 12일 기준 TIME 코리아밸류업액티브에 편입된 SK하이닉스 비중은 31.16%, KoAct 코리아밸류업액티브는 24.57%, TRUSTON 코리아밸류업액티브는 17.60%였다. 특히 TRUSTON 코리아밸류업액티브는 SK하이닉스보다 삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)(24.44%) 비중을 더 높게 가져갔다. SK하이닉스 주가는 올해 들어 186.72% 상승했고, 삼성전자는 133.47% 올랐다.