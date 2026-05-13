두산연강재단, '베니스비엔날레 제61회 국제미술전' 한국관 후원

베니스비엔날레 제61회 국제미술전 한국관 '해방공간: 요새와 둥지' 전경./사진제공=두산

두산연강재단은 이탈리아 베니스 자르디니 공원에서 열리는 '베니스비엔날레 제61회 국제미술전' 한국관 후원사로 참여한다고 13일 밝혔다.

2년마다 열리는 세계 최대 미술 축제 베니스비엔날레는 1895년 시작돼 130년 이상의 역사를 지니고 있다. 올해는 지난 9일 시작해 오는 11월22일까지 이어지며 국가관 99개와 총감독을 맡은 코요 쿠오(Koyo Kouoh)가 고른 111명 작가들의 본전시로 구성됐다.

한국관은 '해방공간'을 주제로 1945년 해방 이후 현대에 이르기까지 한국 사회의 정치적 사건과 역사적 과도기를 조명한다. 한국관 전시는 최빛나 예술감독이 총괄하고 노혜리·최고은 작가가 참여한다. 또 소설가 한강을 비롯해 농부이자 활동가인 김후주, 작가 겸 가수 이랑, 사진작가 황예지, 예술가 크리스티앙 니얌페타가 펠로우로 이름을 올렸다.

두산연강재단은 시각예술분야 지원 사업 일환으로 올해 처음 한국관 후원에 나섰다. 특히 두산연강재단의 신진작가 지원 프로그램 '두산아트랩'을 거친 노혜리 작가와 '두산 큐레이터 워크숍' 슈퍼바이저로 활동 중인 최빛나 예술감독이 이번 한국관 전시에 참여해 의미를 더했다.

두산연강재단 관계자는 "그동안 함께 고민하고 성장해 온 작가들을 베니스비엔날레에서 만나게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 독창적인 작품 세계를 구축하며 새로운 예술 세계를 개척해 나가는 예술가들을 지속적으로 지원해 나가겠다"고 했다.