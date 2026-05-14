보스턴다이내믹스 美 상장 기대감↑…현대차그룹주, 신고가 경신

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현대차그룹주가 계열사인 보스턴다이내믹스의 미국 나스닥 상장 기대감에 14일 장 초반 동반 상승하고 있다.

이날 오전 9시11분 현재 코스피 시장에서 현대무벡스(41,100원 ▼2,750 -6.27%)는 전 거래일 대비 1600원(3.67%) 오른 4만5250원에 거래 중이다. 현대모비스(629,000원 ▼21,000 -3.23%)는 전 거래일 대비 9000원(1.39%) 오른 65만8000원, 현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%)는 4000원(0.56%) 오른 71만4000원을 나타낸다. 이날 현대모비스와 현대차는 각각 72만7000원, 74만7000원까지 오르며 신고가를 경신했다.

박수진 미래에셋증권 연구원은 "현대차그룹의 로보틱스 계열사인 보스턴다이내믹스의 IPO(기업공개) 기대감이 현대차그룹주 전반의 주가 강세로 이어지고 있다"며 "디지털 AI에서 피지컬 AI로 전환하는 데 있어 '로보틱스'는 핵심 요소"라고 말했다. 이어 "보스턴다이내믹스는 현재 약 50조원의 기업가치를 인정받으며 나스닥 상장을 추진 중"이라고 덧붙였다.