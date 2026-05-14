한투證, 24시간 실시간 국제 금 시세 조회 서비스 단독 제공

한국투자증권은 MTS(모바일 트레이딩 시스템)와 HTS(홈 트레이딩 시스템)를 통해 24시간 '실시간 국제 금 가격 조회 서비스'를 제공한다고 14일 밝혔다.

이번 서비스 도입으로 투자자들은 국내외 금 거래소의 정규 운영 시간과 관계없이, 세계 시장에서 시시각각 변하는 국제 금 현물 가격을 실시간으로 파악할 수 있다.

그동안 국내 투자자들이 접할 수 있는 가격 정보가 제한적이었다. 국내 증권사들이 KRX 금 현물 시세를 바탕으로 전일 종가 또는 지연 시세만을 제공했기 때문이다. 이에 따라 야간이나 공휴일에 발생하는 글로벌 경제 이슈와 그에 따른 가격 변동에 기민하게 대응하기 어려웠다.

한국투자증권이 도입한 이번 서비스는 런던금시장협회(LBMA)와 IB(투자은행)들의 실거래 가격을 기반으로 산출한 데이터를 글로벌 금융 데이터 공급사 모닝스타(Morningstar)를 통해 단독 제공한다. MTS 기준 '지수·환율·금리' 화면과 금 현물 종목 정보 화면에서 실시간 가격 변화를 확인할 수 있다.

또 한국투자증권은 다음 달 말까지 금 현물 투자 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 금 현물 계좌를 신규 개설한 고객 선착순 2만명에게 1만원을 즉시 지급한다. 실제 금 현물을 매수한 고객에게는 추첨을 통해 최대 50만원을 제공한다. 금현물 계좌는 한국투자증권 MTS뿐만 아니라 토스 앱을 통해서도 간편하게 개설할 수 있다.