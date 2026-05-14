"코스피 지켜라" 개미 홀로 고군분투…코스닥은 끝내 밀렸다

[서울=뉴시스] 권창회 기자 = 14일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피가 전 거래일 대비 29.90포인트(0.38%) 상승한 7873.91에 출발했다. 원달러 환율은 0.8원 내린 1489.8원으로, 코스닥지수는 10.09포인트(0.86%) 오른 1187.02에 거래를 시작했다. 2026.05.14. [email protected] /사진=권창회

코스피가 미국 기술주 훈풍, 순환매에 힘입어 7900대에서 계속 상승 중이다. 반면 코스닥은 외국인과 기관의 매도세에 하락 전환했다.

14일 오후 1시40분 현재 코스피는 전날 대비 76.39포인트(0.97%) 오른 7920.40을 나타내고 있다. 이날 7800대에서 상승 출발한 코스피는 7900을 넘고, 계속 상승 중이다.

이날 코스피 시장(한국거래소와 넥스트레이드 통합 기준)에서 개인 투자자 홀로 3조2130억원 순매수다. 외국인과 기관은 각각 2조9177억원과 5325억원 순매도다.

코스피 업종 중 음식료·담배는 6%대 강세다. 보험은 5%대, 오락·문화는 4%대, 건설, IT(정보기술), 의료·정밀기기 등은 3%대 상승 중이다. 반면, 전기·가스와 기계·장비는 2%대 하락하고 있다.

코스피 시가총액 상위 종목 중 현대모비스(629,000원 ▼21,000 -3.23%)와 삼성생명(310,000원 ▼20,000 -6.06%)은 4%대 상승 중이다. 삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)는 3% 이상 오르고 있다. 장 중 29만9500원까지 오르며 사상 최고가를 경신했다. LG에너지솔루션(417,000원 ▼25,000 -5.66%)과 삼성물산(396,500원 ▼45,500 -10.29%)도 1%대 상승세다. 반면, HD현대중공업(640,000원 ▼31,000 -4.62%)은 8%대 약세다. 두산에너빌리티(110,800원 ▼6,300 -5.38%)도 3% 하락 중이다.

코스닥은 전날 대비 4.11포인트(0.33%) 내린 1172.82를 나타내고 있다. 이날 상승 출발한 코스닥은 하락 전환했다.

코스닥 시장에서 외국인과 기관은 각각 1949억원과 880억원 순매도다. 개인은 2889억원 순매수다.

코스닥 업종 중 기계·장비는 2%대 하락 중이다. 운송장비·부품, 섬유·의류, 비금속 등은 1%대 내림세다. 출판매체는 3%대, 오락·문화와 음식료·담배는 2%대 상승 중이다.

코스닥 시총 상위 종목 중 코오롱티슈진(111,600원 ▼2,700 -2.36%)이 8%대 하락세다. 원익IPS(114,700원 ▼12,700 -9.97%)도 5%대 약세다. 레인보우로보틱스(810,000원 ▼31,000 -3.69%)도 4% 이상 내림세다. 반면, 알테오젠(369,000원 ▼16,000 -4.16%)은 7%대 강세다. 로보티즈(328,500원 ▼12,500 -3.67%)도 1%대 상승하고 있다.