[더벨]채비 "충전 서비스 사업, EBITDA 흑자전환 눈앞"

국내 전기차 급속 충전 인프라 운영 사업자 채비가 2026년 1분기 실적을 발표했으며, 충전 서비스 사업 부문과 충전기 제조 사업 부문 모두 전년 동기 대비 두 자릿수 성장세를 기록했다. 채비의 2026년 1분기 연결기준 매출은 총 207억 원으로 전년 동기 대비 21% 증가했고, 특히 충전 서비스 사업 부문은 139억 원의 매출을 기록하며 안정적인 성장세를 이어갔다. 핵심 성과지표인 EBITDA율은 전년 동기 대비 17%p 개선된 -2% 수준까지 상승하며 흑자전환 가시권에 진입했으며, 최영훈 채비 대표는 충전 서비스 부문의 수익성 개선과 중장기 성장 기반 강화를 언급했다.

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국내 전기차 급속 충전 인프라 운영 사업자(CPO) 1위 기업 채비(16,270원 ▼1,530 -8.6%)가 2026년 1분기 실적을 발표했다고 15일 밝혔다. 충전서비스 사업 부문과 충전기 제조 사업 부문 모두 전년 동기 대비 두 자릿수 성장세를 기록하며 사업 확대 흐름을 이어갔다.

채비의 2026년 1분기 연결기준 매출은 총 207억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 21% 증가한 수치다. 특히 충전 서비스 사업 부문은 전년 동기 대비 13% 성장한 139억 원의 매출을 기록하며 안정적인 성장세를 이어갔다.

핵심 성과지표인 EBITDA율은 전년 동기 대비 17%p 개선된 -2% 수준까지 상승하며 흑자전환 가시권에 진입했다. 회사는 전기차 등록대수 증가와 충전기 이용률 상승이 충전 서비스 사업의 매출 성장과 수익성 개선을 견인했다고 설명했다.

충전기 제조 사업 부문 매출의 경우 전년 동기 대비 41% 성장한 68억 원을 기록했다. 견조한 외형 확대를 이었다는 설명이다. 영업손실에 대해 회사는 제조 사업의 경우 수익성이 높은 해외 수출 물량이 주로 연말 4분기에 집중되는 계절적 특성이 있는 만큼, 연간 기준의 실적 흐름을 종합적으로 볼 필요가 있다고 설명했다.

채비는 전기차 시장 성장에 따라 충전 인프라 수요 역시 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있다. 충전 서비스 사업은 전기차 누적 등록 대수와 충전기 이용률이 증가할수록 매출이 함께 확대되는 구조다. 최근 전기차 판매 증가세가 가파르게 이어지면서 중장기 성장 기반은 물론 실적 개선 속도 역시 빨라지고 있다는 분석이다.

실제로 산업통상부가 공개한 '2026년 3월 및 1분기 자동차산업 동향'에 따르면 2026년 1분기 국내 전기차 판매량은 전년 동기 대비 155.8% 증가했으며, 올해 4월까지 판매된 자동차 약 4대 중 1대가 전기차일 정도로 시장 내 주류화가 진행되고 있다. 이에 따라 급속 충전 서비스 수요와 충전 인프라 이용률 역시 빠르게 확대될 것으로 기대된다.

최영훈 채비 대표는 "충전 서비스 부문은 자체 현금흐름 창출이 가능한 수준까지 수익성이 개선되고 있으며, 전기차 보급 확대에 따라 중장기 성장 기반도 더욱 강화되고 있다"라며 "제조 부문 역시 글로벌 수출 확대를 중심으로 연간 기준 실적 개선 흐름을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

채비는 전국 충전 인프라 확대와 전기차 100만 시대 모빌리티 생태계 선도를 위한 다양한 사업을 추진 중이다. 오는 5월 말부터는 서울·수도권 주요 생활 거점과 고속도로 휴게소 등에 설치된 NACS 커넥터 탑재 3세대 충전기가 본격 가동되며, 이에 따라 테슬라 이용자들도 보다 편리하게 채비 충전기를 이용할 수 있게 될 전망이다.