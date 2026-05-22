[속보] 삼성전자, 주가 30만원 터치…정규장 신고가

삼성전자(294,500원 ▼5,000 -1.67%)가 22일 오전 9시 한국거래소(KRX) 정규장에서 전 거래일 대비 500원(0.17%) 오른 30만원으로 거래를 시작하며 액면분할 반영가 기준 사상 처음으로 30만원대에 진입했다.

삼성전자는 2018년 액면분할을 단행하며 주당 액면가를 5000원에서 100원으로 변경했다. 액면분할 직전 종가는 265만원(4월27일), 직후 시가는 5만3000원(5월4일)이다.