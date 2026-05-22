광주광역시, 중기부 '대한민국 4대 테크 창업도시' 확정

창업도시 프로젝트 전략 발표회에 참가한 광주시가'4대 테크 창업도시'로 선정됐다./사진제공=광주광역시

광주광역시가 지난 21일 대구경북과학기술원(DGIST)에서 열린 '창업도시 조성 프로젝트 전략 발표회'에 참가해 광주만의 특화된 창업 비전과 전략을 발표하고 중기부와 성공적인 프로젝트 추진을 위한 업무협약도 체결했다.

이번 발표회는 수도권에 집중된 창업 자원을 비수도권으로 확산시켜 지역의 세계 경쟁력을 강화하려는 정부의 '창업도시 조성 프로젝트'를 본격화하기 위해 마련됐다. 정부는 광주와 대전, 대구, 울산 등 우수한 기반시설을 갖춘 '4대 기술인재 중심 도시'를 거점으로 대한민국 창업 생태계를 기존의 단핵 구조에서 지역별 거점이 공존하는 '다핵형 체계'로 전환한다.

행사에는 한성숙 중기부 장관을 비롯해 김영문 광주시 문화경제부시장 등 4개 지역 부단체장이 참석했다. 또 광주과학기술원(GIST) 등 4대 과학기술원 총장, 창조경제혁신센터 대표, 지역별 창업도시 추진단 등 산·학·연·관 관계자 100여명이 함께했다.

광주시는 '세계 100대 창업도시 진입'이란 비전 아래 오는 2030년까지 독보적인 기술력을 갖춘 심층기술(딥테크) 초기창업기업 500개사를 발굴·양성한다는 목표를 세웠다.

이를 실현하기 위해 △인재 밀착형 창업 생태계 조성 △도심 전역의 실증 기반시설 고도화 △혁신 투자 유치 및 원스톱 지휘본부 구축 등 핵심 전략을 추진한다.

오영걸 광주광역시 경제창업국장은 "창업도시 선정은 광주가 보유한 독보적인 기술 인재와 혁신 역량을 정부로부터 공인받은 결과다"며 "서울을 찾지 않아도 광주에서 창업해 유니콘 기업으로 당당히 도약할 수 있는 '창업 성공률 높은 기회도시'를 반드시 실현해 세계적인 기술 창업의 메카로 거듭나겠다"고 말했다.