코스닥 이틀 연속 매수 사이드카 발동…올해 8번째

(서울=뉴스1) 임지훈 인턴기자 = 코스피가 상승 출발한 22일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수, 원·달러 환율 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 57.53포인트(0.74%) 상승한 7873.12에, 코스닥은 13.46포인트(1.22%) 오른 1119.43에 거래를 시작했다. 원·달러 환율은 전 거래일 주간 거래 종가보다 1.4원 내린 1504.7원에 출발했다. 2026.5.22/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 임지훈 인턴기자

코스닥 시장에서 이틀 연속 매수 사이드카가 발동됐다. 국민성장펀드 상장 등의 영향으로 풀이된다.

한국거래소는 22일 오전 9시33분 코스닥 시장 프로그램 매수호가 일시효력정지(사이드카)를 발동했다. 코스닥 시장에서 발동된 올해 열한번째 사이드카이며, 매수 사이드카로는 여덟번째다.

사이드카 발동 당시 코스닥150 선물은 전 거래일 대비 114.20포인트(6.12%) 오른 1979.20, 코스닥150 현물은 103.72포인트(5.53%) 오른 1979.24였다. 같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일 대비 45.29포인트(4.10%) 오른 1151.26을 나타냈다.

사이드카는 프로그램 매매 호가 효력을 5분간 정지시키는 시장 안정화 장치다. 코스닥 시장에서 사이드카는 코스닥150 선물 가격이 전일 종가 대비 6% 이상 오르거나 내린 상태에서 1분 이상 지속될 때 발동된다.

이날은 정부가 일반 국민을 대상으로 국민참여성장펀드(국민성장펀드) 판매를 시작한 날이다. 업계는 국민성장펀드를 통해 중소·중견·벤처기업 등 코스닥 상장기업에 자금 공급이 이뤄질 것으로 보고 있다.