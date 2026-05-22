HLB, ASCO 2026 단독 부스 참가…간암·담관암 파이프라인 KOL 공략

미국임상종양학회(ASCO 2026) 홈페이지에 공개된 리라푸그라티닙의 임상 2상 포스터 발표 초록 화면./ 사진 제공=HLB

HLB(51,600원 ▲4,800 +10.26%)가 오는 29일(현지시간) 개막하는 세계 최대 암 학회인 '미국임상종양학회(ASCO 2026)'에 참가해 단독 부스를 운영한다고 22일 밝혔다. HLB는 미국 식품의약국(FDA) 승인결정 (PDUFA)을 앞둔 간암 및 담관암 치료 후보물질의 임상 데이터와 치료 전략을 글로벌 이해관계자들과 공유할 계획이다.

HLB의 미국 자회사인 엘레바 테라퓨틱스는 글로벌 최고 권위 의료진(KOL)들과 현재 FDA 허가 심사가 진행 중인 절제불가능 간세포암(HCC) 1차 치료 후보물질 '리보세라닙·캄렐리주맙' 병용요법과 FGFR2 융합·재배열 담관암 2차 치료 후보물질 '리라푸그라티닙'의 임상 데이터를 바탕으로 심도 있는 논의를 이어갈 계획이다.

또한 이번 ASCO 2026에서는 엘레바가 진행중인 리라푸그라티닙의 FGFR2 융합·재배열 암종불문(tumor-agnostic) 글로벌 임상 2상(ReFocus202)의 연구 디자인과 진행 현황을 소개하는 포스터 발표도 채택됐다.

해당 연구는 특정 장기나 암종이 아닌 FGFR2 융합 또는 재배열이라는 유전자 변이를 공통적으로 가진 환자군을 대상으로 진행되는 정밀치료제 임상으로, 담관암을 제외한 다양한 국소진행성·전이성 고형암 환자에서 리라푸그라티닙의 치료 가능성을 평가한다. 이를 통해 리라푸그라티닙이 FGFR2 기반 표적 치료 전략을 바탕으로 암종불문 치료 영역까지 확장 가능성을 넓혀가고 있다는 것이 회사의 설명이다.

아울러 ASCO 2026에서 리보세라닙 관련 총 8건의 연구가 선정돼, 리보세라닙의 적응증 확장 가능성과 다양한 치료 환경에서의 임상적 활용 가치를 재입증했다.

특히 리보세라닙·캄렐리주맙 병용요법과 간동맥화학색전술(TACE)을 결합한 절제불가능 간세포암(HCC) 대상 글로벌 3상 연구가 구두 발표로 선정되며, 기존 TACE 단독 치료 대비 무진행생존기간(PFS)을 유의하게 개선한 결과가 공개돼 병용 전략의 임상적 확장 가능성이 주목받고 있다.

이번 연구에서 리보세라닙·캄렐리주맙+TACE 병용군은 TACE 단독군 대비 PFS가 11.1개월 대 8.3개월로 개선됐으며(HR 0.73), 전체생존기간(OS)에서도 긍정적인 초기 경향을 보였다. 이는 리보세라닙·캄렐리주맙 병용요법이 절제불가능 간세포암(HCC) 1차 치료 전략에서 기존 전신치료 영역을 넘어, 보다 앞선 치료 단계와 국소치료 병용 영역까지 확장되고 있다는 것을 보여준다는 점에서 의미가 있다고 회사는 설명했다.

김동건 엘레바 테라퓨틱스 대표는 "이번 ASCO 2026 참가 및 부스 운영을 통해 현재 FDA 심사가 진행 중인 리보세라닙·캄렐리주맙 병용요법과 리라푸그라티닙의 주요 임상 데이터를 글로벌 의료진에게 적극 알릴 계획"이라며 "리보세라닙이 간암 1차 치료제를 넘어 TACE 병용 치료와 담관암, 신세포암 등 다양한 암종으로 적응증을 확장하고 있는 만큼, 이번 학회를 통해 임상적 활용 가치와 향후 적응증 확장 전략도 폭넓게 공유할 것"이라고 말했다.

한편 HLB그룹은 HLB생명과학, HLB제약, HLB글로벌, HLB테라퓨틱스, HLB이노베이션, HLB바이오스텝, HLB파나진 등의 상장사로 구성되어 있다. 이들 계열사는 신약 개발부터 제조, 유통, 임상시험 수탁(CRO)에 이르는 수직 계열화된 바이오 생태계(HBS)를 구축하고 있다.