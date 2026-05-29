"한국 생큐, 잘 먹고 간다" 외인 던지고 또 던지고...4개월째 매도세

외국인의 상장증권 순투자 및 보유현황 /사진=금융감독원

외국인투자자가 지난달 국내주식을 4조원어치 내다 팔며 4개월 연속 순매도세 이어갔다. 다만 증권가는 단순한 자금 이탈이 아닌 포트폴리오 리밸런싱(재조정)으로 해석한다.

29일 금융감독원이 발표한 '2026년 4월 외국인 증권투자 동향'에 따르면 지난달 외국인은 국내 상장주식 4조460억원어치를 순매도(매수보다 매도가 많은 것)했다. 4개월 연속 순매도세다.

외국인은 코스피에서 3조6380억원어치, 코스닥에서 4080억원어치 팔았다. 다만 지난 3월 순매도 규모(43조5050억원)와 비교하면 증가폭이 축소됐다. 외국인 순매도 규모는 1월 980억원, 2월 19조5580억원 등으로 확대되는 추세였다.

지난달 말 기준 국내주식 보유규모는 2121조4000억원으로 전월보다 545조2000억원 늘었다. 전체 시가총액에서 차지하는 비중은 32%다.

지역별로 보면 중동 지역은 순매수, 유럽과 미주·아시아 지역은 순매도했다. 보유규모는 미국이 886조5000억원으로 외국인 전체의 41%를 차지했다. 이어 유럽 669조6000억원(31%), 아시아 290조4000억원(13%), 중동 37조3000억원(1%) 순이었다.

전문가들은 외국인 투자자의 순매도세는 주가 차익실현, 리밸런싱 일환으로 본다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 "무차별적 엑시트(자금 이탈)가 아닌 선택과 집중이 나타났다"며 "시총 상위 종목군에서도 일부 과열종목은 주식 수를 줄여 이익을 확정하고 성장성이 유효한 핵심기업의 주식 수는 늘리는 포트폴리오 리밸런싱을 단행했다"고 설명했다.

국내 상장채권은 8조890억원어치를 순매수하고 7조6470억원어치를 만기상환 받아 총 4420억원을 순투자했다.

지역별로 보면 유럽과 미주는 순투자, 중동·아시아 등은 순회수했다. 보유규모는 아시아 130조5000억원(40%), 유럽 124조7000억원(38%) 등이다. 국채는 순투자, 통안채 등은 순회수해 지난달 말 기준 국채 306조6000억원(94%), 특수채 18조5000억원(5%)을 보유했다. 잔존만기 1~5년 미만·5년 이상 채권을 순투자하고 1년 미만 채권은 순회수했다.

지난달 말 기준 상장채권 보유규모는 325조2000억원으로 상장잔액의 11%를 차지했다. 잔존만기별 보유규모는 1년 미만 채권 67조8000억원(20%), 1~5년 미만 109조1000억원(33%), 5년 이상 148조2000억원(45%)이다.