[시선강탈] 지아이이노베이션 vs 나노팀 vs 에코프로비엠, 공략법은?

이수연 앵커와 송필호, 이용준, 최태훈 MTNW 어드바이저가 출연하여 시선강탈 공략주를 소개했다. 송필호 어드바이저는 지아이이노베이션을, 이용준 어드바이저는 나노팀을 관심주로 제시했다. 최태훈 어드바이저는 에코프로비엠을 관심주로 추천했다.

▶ 진행 - 이수연 앵커

▶ 출연 - 송필호 MTNW 어드바이저

이용준 MTNW 어드바이저

최태훈 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 시선강탈 공략주

송필호 관심주 - 지아이이노베이션(15,900원 ▲920 +6.14%)

- 융합단백질 기반 신약 개발 전문 기업

- 글로벌 빅파마들과의 협업 강화

- 미국임상종양학회 참가… 임상 초록 공개

- 목표가 20,000원 / 손절가 14,000원

이용준 관심주 - 나노팀(14,650원 ▲2,090 +16.64%)

- 배터리 핵심 소재· 부품 중장기 성장성 부각

- 배터리 열관리 소재 수요 증가 기대

- 국내 최초 전기차 배터리 열관리 소재 국산화

- 목표가 18,000원 / 손절가 12,500원

▶▶▶ 마스터 클래스

최태훈 관심주 - 에코프로비엠(218,500원 ▲5,000 +2.34%)

- 전기차용 양극재 중심에서 ESS용 양극재로 매출 다변화

- 5분기 연속 흑자 달성… 올해 매출 3조 돌파 전망

- 헝가리공장 ESS 본격 양산… 수주 증가에 선제적 대응

- 목표가 270,000원 / 손절가 180,000원

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