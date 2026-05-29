[적중! 대박 예감] '아바텍, 한중엔시에스' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

▶▶▶ 머니수급 내일장 프리뷰
<극단적 쏠림과 종목 차별화>
▶ 머니수급의 내일장 주도섹터를 잡아라
-2차전지, 이제 다시 눈여겨볼 때?
-로봇, 주도 섹터가 될 수 있을까?
▶ 머니수급의 시그널 공략주
'아바텍(15,680원 ▲1,040 +7.1%)(149950)'
자동차·디스플레이 등 산업 전반 MLCC 부품 공급
자동차·AI 서버·데이터센터 등 고성능 MLCC 수요↑
1분기 매출 170억, 영업이익 8억… 흑자전환 성공
▶▶▶ 박소운의 1급 기밀 수익 파일 <쇠말뚝 매매 기법>
▶ 박소운의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3
'모아데이타(1,149원 ▲119 +11.55%)(288980)'
데이터·보안·이상탐지·생성형AI 중소형 테마 부각
AI 기반 ‘ICT 시스템’ 실시간 이상 탐지 기술 개발
'SKAI(5,370원 ▲330 +6.55%)(357880)'
그래프 데이터베이스 기업 '비트나인' 사명 변경
고객의 결제 수단 등 개인 정보 분석 기업
AI 사업 기대감 따른 최근 상승
▶ 박소운의 1급 기밀 탑픽 종목 <한중엔시에스(56,000원 ▲5,700 +11.33%)(107640)>
데이터센터향 ESS 시장 성장 기대감 반영
삼성SDI향 수냉식 냉각 시스템 납품
1분기 매출 547억, 영업익 14억, 순익 14억
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