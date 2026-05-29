[적중! 대박 예감] '아바텍, 한중엔시에스' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

머니수급은 내일장 주도 섹터로 2차전지와 로봇을 제시했다. 머니수급의 시그널 공략주로는 자동차·디스플레이 산업에 MLCC 부품을 공급하는 아바텍을 꼽았으며, 아바텍은 1분기 매출 170억, 영업이익 8억으로 흑자전환에 성공했다. 박소운의 1급 기밀 수익 파일에서는 모아데이타, SKAI, 그리고 데이터센터향 ESS 시장 성장 기대감을 반영한 종목을 추천했다.