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[적중! 대박 예감] '아바텍, 한중엔시에스' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

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[적중! 대박 예감] '아바텍, 한중엔시에스' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

강상구 MTN PD
2026.05.29 06:27
머니수급은 내일장 주도 섹터로 2차전지와 로봇을 제시했다. 머니수급의 시그널 공략주로는 자동차·디스플레이 산업에 MLCC 부품을 공급하는 아바텍을 꼽았으며, 아바텍은 1분기 매출 170억, 영업이익 8억으로 흑자전환에 성공했다. 박소운의 1급 기밀 수익 파일에서는 모아데이타, SKAI, 그리고 데이터센터향 ESS 시장 성장 기대감을 반영한 종목을 추천했다.

▶▶▶ 머니수급 내일장 프리뷰

<극단적 쏠림과 종목 차별화>

▶ 머니수급의 내일장 주도섹터를 잡아라

-2차전지, 이제 다시 눈여겨볼 때?

-로봇, 주도 섹터가 될 수 있을까?

▶ 머니수급의 시그널 공략주

'아바텍(15,680원 ▲1,040 +7.1%)(149950)'

자동차·디스플레이 등 산업 전반 MLCC 부품 공급

자동차·AI 서버·데이터센터 등 고성능 MLCC 수요↑

1분기 매출 170억, 영업이익 8억… 흑자전환 성공

▶▶▶ 박소운의 1급 기밀 수익 파일 <쇠말뚝 매매 기법>

▶ 박소운의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3

'모아데이타(1,149원 ▲119 +11.55%)(288980)'

데이터·보안·이상탐지·생성형AI 중소형 테마 부각

AI 기반 ‘ICT 시스템’ 실시간 이상 탐지 기술 개발

'SKAI(5,370원 ▲330 +6.55%)(357880)'

그래프 데이터베이스 기업 '비트나인' 사명 변경

고객의 결제 수단 등 개인 정보 분석 기업

AI 사업 기대감 따른 최근 상승

▶ 박소운의 1급 기밀 탑픽 종목 <한중엔시에스(56,000원 ▲5,700 +11.33%)(107640)>

데이터센터향 ESS 시장 성장 기대감 반영

삼성SDI향 수냉식 냉각 시스템 납품

1분기 매출 547억, 영업익 14억, 순익 14억

시청 방법

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