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[여의도 클라쓰] '알멕, 라온로보틱스, 현대모비스' 클라쓰 올릴 종목은?

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[여의도 클라쓰] '알멕, 라온로보틱스, 현대모비스' 클라쓰 올릴 종목은?

주혁 MTN PD
2026.05.29 06:22
김도형 어드바이저는 공포에 매몰되지 말 것을 인사이트로 제시하며 알루미늄 소재업체 알멕을 추천했다. 이달해 어드바이저는 Temperance를 인사이트로 제시하며 반도체 및 디스플레이 제조공정용 로봇 기업 라온로보틱스를 추천했다. 박찬홍 어드바이저는 노조 리스크로 산업용 로봇 투입 가속화와 현대차그룹 내 자율주행 센서 및 로봇 부품 공급 핵심사라는 점을 들어 현대모비스를 추천했다.

▶▶▶ 클라쓰 있는 인사이트

▶김도형 어드바이저

오늘의 인사이트 - 공포에 매몰되지 말자!

-MLCC 및 기판: 대덕전자(164,800원 ▲1,300 +0.8%), LG이노텍(1,134,000원 ▲90,000 +8.62%)

▶ 이달해 어드바이저

오늘의 인사이트 - Temperance

-제약바이오: 엘앤씨바이오(75,900원 ▼3,100 -3.92%), 올릭스(180,100원 ▲2,900 +1.64%)

▶▶▶ 클라쓰 있는 종목

▶ 김도형 어드바이저

알멕(80,600원 ▲1,600 +2.03%)(354320)

-알루미늄 소재업체

-전기차 및 우주항공, 전력 인프라 사업 확대

-올해 이익 레버리지 구간 진입

-데이터센터 및 ESS용 알루미늄 소재 통한 실적 개선 기대

▶ 이달해 어드바이저

라온로보틱스(21,600원 ▼900 -4%)(232680)

-반도체 및 디스플레이 제조공정용 로봇 기업

-진공로봇 분야 세계 최고 독보적 기술력 보유

-글로벌 장비 제조사 파트너십 확대로 성장 기대감

▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰

▶ 박찬홍의 레벨업 클라쓰

▶ 박찬홍 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <현대모비스(686,000원 ▼2,000 -0.29%)(012330)>

-노조 리스크로 산업용 로봇 투입 가속화

-현대차그룹 내 자율주행 센서?로봇 부품 공급 핵심사

-'아틀라스‘용 액추에이터 31종 개발

-내년 로봇 부품 공급 따른 밸류에이션 재평가 기대

-전기차 판매 증가…인버터, 모터 등 매출 증가

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