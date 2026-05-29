[여의도 클라쓰] '알멕, 라온로보틱스, 현대모비스' 클라쓰 올릴 종목은?

▶▶▶ 클라쓰 있는 인사이트
▶김도형 어드바이저
오늘의 인사이트 - 공포에 매몰되지 말자!
-MLCC 및 기판: 대덕전자(164,800원 ▲1,300 +0.8%), LG이노텍(1,134,000원 ▲90,000 +8.62%)
▶ 이달해 어드바이저
오늘의 인사이트 - Temperance
-제약바이오: 엘앤씨바이오(75,900원 ▼3,100 -3.92%), 올릭스(180,100원 ▲2,900 +1.64%)
▶▶▶ 클라쓰 있는 종목
▶ 김도형 어드바이저
알멕(80,600원 ▲1,600 +2.03%)(354320)
-알루미늄 소재업체
-전기차 및 우주항공, 전력 인프라 사업 확대
-올해 이익 레버리지 구간 진입
-데이터센터 및 ESS용 알루미늄 소재 통한 실적 개선 기대
▶ 이달해 어드바이저
라온로보틱스(21,600원 ▼900 -4%)(232680)
-반도체 및 디스플레이 제조공정용 로봇 기업
-진공로봇 분야 세계 최고 독보적 기술력 보유
-글로벌 장비 제조사 파트너십 확대로 성장 기대감
▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰
▶ 박찬홍의 레벨업 클라쓰
▶ 박찬홍 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <현대모비스(686,000원 ▼2,000 -0.29%)(012330)>
-노조 리스크로 산업용 로봇 투입 가속화
-현대차그룹 내 자율주행 센서?로봇 부품 공급 핵심사
-'아틀라스‘용 액추에이터 31종 개발
-내년 로봇 부품 공급 따른 밸류에이션 재평가 기대
-전기차 판매 증가…인버터, 모터 등 매출 증가
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