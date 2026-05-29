[여의도 클라쓰] '알멕, 라온로보틱스, 현대모비스' 클라쓰 올릴 종목은?

김도형 어드바이저는 공포에 매몰되지 말 것을 인사이트로 제시하며 알루미늄 소재업체 알멕을 추천했다. 이달해 어드바이저는 Temperance를 인사이트로 제시하며 반도체 및 디스플레이 제조공정용 로봇 기업 라온로보틱스를 추천했다. 박찬홍 어드바이저는 노조 리스크로 산업용 로봇 투입 가속화와 현대차그룹 내 자율주행 센서 및 로봇 부품 공급 핵심사라는 점을 들어 현대모비스를 추천했다.