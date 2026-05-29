[고래사냥] 'PS일렉트로닉스·주성엔지니어링·NAVER·DS단석! 내일장 고래 종목은?!

PS일렉트로닉스는 테슬라에 자율주행 핵심 부품을 세계 최초로 공급하고, 주성엔지니어링은 세계 최초 ALG 원자층성장 장비를 상용화했다. LG엔솔은 미국 DTE에너지와 2.4조 규모 ESS 공급 계약을 체결하며 K배터리 상승 탄력을 받았다. NAVER는 AI·로봇 기업으로 변모하며 엔비디아와 협력을 본격화했고, DS단석은 국내 바이오디젤 및 폐식용유 정제 분야에서 독보적인 1위를 차지했다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down

'반도체와 자율주행' 주목해야 할 세계 최초 기술은?

- PS일렉트로닉스(13,000원 ▲830 +6.82%), 테슬라에 자율주행 핵심 부품 세계 첫 공급

- 주성엔지니어링(208,000원 ▼21,000 -9.17%), 세계 최초 ALG 원자층성장 장비 상용화

- 세미파이브(39,750원 ▼1,450 -3.52%), 세계 최초 3d-IC 적층 패키징 기술 상용화

▶▶▶ 명품투자 POINT

'LG엔솔 2.4조 ‘잭팟'… K배터리 상승 탄력 붙나?

- LG엔솔, 美 DTE에너지와 2.4조 규모 ESS 공급 계약

- 2차전지가 회복 국면 초입에 들어섰다는 분석 나와

- 성우(12,900원 ▼190 -1.45%), 2차전지 부품 기업… 북미 시장 공략

- 엠플러스(15,290원 ▲880 +6.11%), ESS·각형 배터리 수혜 본격화 전망

▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥

▶오늘의 고래사냥법 - PS일렉트로닉스(13,000원 ▲830 +6.82%)(332570)

- 세계 최초 테슬라 자율주행차에 핵심 부품 공급 예정

- 대표이사 장내매수 및 자사주 수년간 200억 매입

- 북미·유럽 전기차에 텔레매틱스·무선 충전기 수주

- 국내 대형 반도체 장비사에 테스트 핸들러 수주

- 국내 대형 IT 업체에 로봇팔 납품 진행

▶오늘의 고래사냥법 - 주성엔지니어링(208,000원 ▼21,000 -9.17%)(036930)

- 애플·인텔과 차세대 반도체 공정 도입 협의 진행

- 마이크로 LED·유리기판 공정 세계 첫 상용화

- TSMC 추정 대만 기업에 ALG 증착장비 납품

- 글로벌 메모리·태양광 패널 제조사에 ALG 증착장비 공급

▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥

▶오늘의 명품투자 포착주 - NAVER(205,000원 ▲6,200 +3.12%)(035420)

- AI·로봇 기업으로 변모…엔비디아와 협력 본격화

- 엔비디아 플랫폼에 디지털 트윈·하이퍼클로바X 통합

- 디지털 트윈과 로봇 운영 수익… 지속적 매출 발생

- 올해부터 투자 규모 1조 원 돌파 예정

- AI 인프라 확대 등 신사업 확장 가속

▶오늘의 명품투자 포착주 - DS단석(18,990원 ▲650 +3.54%)(017860)

- 국내 바이오디젤 및 폐식용유 정제 독보적 1위

- 글로벌 정유사 수출 비중 약 70%

- 폐식용유·폐배터리 재활용 분야 대장주

- 연 매출 1조 원대 육박

- 비행기 연료에 친환경 기름 혼합 의무 법제화 시작

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