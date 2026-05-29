[고래사냥] 'PS일렉트로닉스·주성엔지니어링·NAVER·DS단석! 내일장 고래 종목은?!

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
'반도체와 자율주행' 주목해야 할 세계 최초 기술은?
- PS일렉트로닉스(13,000원 ▲830 +6.82%), 테슬라에 자율주행 핵심 부품 세계 첫 공급
- 주성엔지니어링(208,000원 ▼21,000 -9.17%), 세계 최초 ALG 원자층성장 장비 상용화
- 세미파이브(39,750원 ▼1,450 -3.52%), 세계 최초 3d-IC 적층 패키징 기술 상용화
▶▶▶ 명품투자 POINT
'LG엔솔 2.4조 ‘잭팟'… K배터리 상승 탄력 붙나?
- LG엔솔, 美 DTE에너지와 2.4조 규모 ESS 공급 계약
- 2차전지가 회복 국면 초입에 들어섰다는 분석 나와
- 성우(12,900원 ▼190 -1.45%), 2차전지 부품 기업… 북미 시장 공략
- 엠플러스(15,290원 ▲880 +6.11%), ESS·각형 배터리 수혜 본격화 전망
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - PS일렉트로닉스(13,000원 ▲830 +6.82%)(332570)
- 세계 최초 테슬라 자율주행차에 핵심 부품 공급 예정
- 대표이사 장내매수 및 자사주 수년간 200억 매입
- 북미·유럽 전기차에 텔레매틱스·무선 충전기 수주
- 국내 대형 반도체 장비사에 테스트 핸들러 수주
- 국내 대형 IT 업체에 로봇팔 납품 진행
▶오늘의 고래사냥법 - 주성엔지니어링(208,000원 ▼21,000 -9.17%)(036930)
- 애플·인텔과 차세대 반도체 공정 도입 협의 진행
- 마이크로 LED·유리기판 공정 세계 첫 상용화
- TSMC 추정 대만 기업에 ALG 증착장비 납품
- 글로벌 메모리·태양광 패널 제조사에 ALG 증착장비 공급
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 명품투자 포착주 - NAVER(205,000원 ▲6,200 +3.12%)(035420)
- AI·로봇 기업으로 변모…엔비디아와 협력 본격화
- 엔비디아 플랫폼에 디지털 트윈·하이퍼클로바X 통합
- 디지털 트윈과 로봇 운영 수익… 지속적 매출 발생
- 올해부터 투자 규모 1조 원 돌파 예정
- AI 인프라 확대 등 신사업 확장 가속
▶오늘의 명품투자 포착주 - DS단석(18,990원 ▲650 +3.54%)(017860)
- 국내 바이오디젤 및 폐식용유 정제 독보적 1위
- 글로벌 정유사 수출 비중 약 70%
- 폐식용유·폐배터리 재활용 분야 대장주
- 연 매출 1조 원대 육박
- 비행기 연료에 친환경 기름 혼합 의무 법제화 시작
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