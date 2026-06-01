포커스에이아이, 삼성물산과 AI 기반 안전 카메라 'PNN CAM' 시연

포커스에이아이(1,988원 ▲2 +0.1%)는 삼성물산과 건설현장 안전 강화를 위한 협력 프로젝트 AI(인공지능) 기반 카메라 솔루션 'PNN CAM(Prevent Numbness & Neurosis human recognition AI Camera)' 시연회를 성료했다고 1일 밝혔다.

이번 시연회는 실제 건설현장의 안전 관리 패러다임을 개선하기 위한 공동 검증의 일환으로 추진됐다. 양사는 현장 중심의 안전 관리 체계 구축을 목표로 PNN CAM의 실질적인 적용 가능성과 운용 효율성을 점검했다. 향후 다양한 현장에 적용 가능한 안전 솔루션을 공동 검토하고, 기술 고도화 및 현장 검증을 통해 안전하고 효율적인 건설 현장 구축 협력을 지속할 방침이다.

'PNN CAM'은 기존 안전 시스템에서 잦은 경보음으로 인해 작업자가 위험에 무뎌지는 현상이나 과도한 알람에 따른 심리적 피로감을 최소화하도록 설계됐다. 단순 경고 반복 방식이 아닌 상황을 고려한 차별화, 단계적 알림 구조를 통해 작업자가 실제 위험 상황을 즉각 인지할 수 있는 것이 특징이다.

이와 함께 포커스에이아이는 삼성물산과 'AI 카메라 기반 중장비 안전사고 방지 시스템'에 대한 공동 특허 출원 협약을 체결했다. 건설 현장 내 중장비 작업 중 발생할 수 있는 사고를 예방하기 위한 AI 기술 개발 및 상용화가 목적이다. 포커스에이아이의 AI 영상 분석 기술과 삼성물산의 현장 운영 노하우를 결합해 실효성 높은 안전 시스템을 고도화할 계획이다.

해당 기술은 AI 카메라를 통해 작업자와 중장비 간의 위험 상황을 실시간 감시하고, AI의 자체 판단에 따라 경고 및 대응 체계를 가동하는 것이 핵심이다. 양사는 실제 건설 현장의 다양한 운용 조건을 반영해 기술의 현장 적용성을 최우선으로 개발을 진행하고 있다.

최근 중대재해처벌법 강화로 위험 요소를 사전에 감지·예방하는 AI 기반 안전관리 체계의 중요성이 커지고 있다. 현장에서 실질적으로 작동하는 안전 시스템에 대한 수요가 늘어남에 따라 포커스에이아이의 솔루션에 대한 관심도 높아질 것으로 전망된다.

구형모 포커스에이아이 대표이사는 "산업 현장의 환경이 매우 다양한 만큼, AI 기술을 활용해 각 현장에 최적화된 솔루션을 제공함으로써 안전 수준 향상에 기여하겠다"며 "건설 및 산업 안전 분야의 실질적인 안전 관리 체계 구축을 위해 삼성물산과 협력을 지속할 것"이라고 밝혔다.

한편 포커스에이아이는 독자적인 AI 영상 분석 엔진을 바탕으로 지능형 CCTV 및 산업 안전 솔루션을 개발하고 있다.