1시간4분 만에 8500→8600→8700…코스피서 기관 1.3조 사들여

(서울=뉴스1) 이광호 기자 = 코스피가 장중 첫 8600선을 돌파한 1일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 전장대비 177.83포인트(2.10%) 상승한 8,653.98을 나타내고 있다. 2026.6.1/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이광호 기자

1일 코스피지수가 장초반 기관 중심의 매수세에 힘입어 사상 처음 8700을 넘어섰다.

오전 10시4분 코스피지수는 전거래일 대비 2.75%(232.76포인트) 상승한 8708.91에 거래됐다. 코스피지수는 8485.67(+0.11%)로 출발해 장중 처음으로 8500을 넘어선 데 이어 상승폭이 가팔라졌다. 개인과 기관이 각각 3203억원, 1조2967억원 순매수 중인 반면 외국인은 1조5153억원 순매도 중이다.

△삼성전자우(229,250원 ▲250 +0.11%)(+14.07%), △삼성전자(355,750원 ▲6,750 +1.93%)(+6.47%), △삼성물산(459,500원 ▲4,500 +0.99%)(+4.39%), △현대차(718,000원 ▼32,000 -4.27%)(+3.32%), △삼성생명(435,000원 ▲25,000 +6.1%)(+1.54%), △HD현대중공업(650,000원 ▼34,000 -4.97%)(+1.01%), △SK스퀘어(1,249,000원 ▼7,000 -0.56%)(+0.32%), △SK하이닉스(2,319,000원 ▼44,000 -1.86%)(+0.09%) 등이 상승하고 있다.

△삼성전기(1,738,000원 ▼267,000 -13.32%)(-4.89%), △LG에너지솔루션(466,000원 ▲11,000 +2.42%)(-0.66%) 등이 하락하고 있다.