[고래사냥] '디아이씨·티이엠씨·현대제철·대한항공! 내일장 고래 종목은?!

6월 북중미 월드컵에서 축구하는 로봇 '아틀라스'의 출격이 예상되며, 현대차의 로봇 계열사 보스턴다이내믹스가 부각되고 디아이씨와 유니트론텍이 관련 부품을 공급했다. 엔비디아 CEO 젠슨황이 6월 초 방한하여 LG전자 구광모 회장, 네이버 이해진·최수연 대표와 개별 회동을 가질 예정이다. 디아이씨는 현대차에 감속기 부품을 공급하고 싸이클로이드 로봇 감속기 개발을 완료했으며, 티이엠씨는 국내 최초 네온가스 국산화에 성공하고 고순도 헬륨가스 양산을 추진했다.