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[고래사냥] '디아이씨·티이엠씨·현대제철·대한항공! 내일장 고래 종목은?!

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[고래사냥] '디아이씨·티이엠씨·현대제철·대한항공! 내일장 고래 종목은?!

이수철 MTN PD
2026.06.01 14:34
6월 북중미 월드컵에서 축구하는 로봇 '아틀라스'의 출격이 예상되며, 현대차의 로봇 계열사 보스턴다이내믹스가 부각되고 디아이씨와 유니트론텍이 관련 부품을 공급했다. 엔비디아 CEO 젠슨황이 6월 초 방한하여 LG전자 구광모 회장, 네이버 이해진·최수연 대표와 개별 회동을 가질 예정이다. 디아이씨는 현대차에 감속기 부품을 공급하고 싸이클로이드 로봇 감속기 개발을 완료했으며, 티이엠씨는 국내 최초 네온가스 국산화에 성공하고 고순도 헬륨가스 양산을 추진했다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down

6월 북중미 월드컵… 축구하는 로봇 '아틀라스' 출격?

- 월드컵 12번째 선수… 휴머노이드 '아틀라스' 출격 채비

- 북중미 월드컵 앞두고 '아틀라스' 활용한 마케팅 확대

- 아틀라스, 월드컵서 시축 퍼포먼스나 기술 시연 가능성

- 현대차, 로봇 계열사 보스턴다이내믹스 부각 지속

- 디아이씨, 산업용·협동 로봇의 필수 부품 공급

- 유니트론텍, 자율주행 로봇의 핵심 부품 공급

▶▶▶ 명품투자 POINT

젠슨황 또 방한… 제2의 깐부회동 기대해볼까?

- 6월 초 엔비디아 CEO 젠슨황 방한 예정

- LG전자, 젠슨황-구광모 첫 단독 회동 확정

- NAVER, 젠슨황-이해진·최수연 개별 회동 확정

▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥

▶오늘의 고래사냥법 - 디아이씨(8,940원 ▲250 +2.88%)(092200)

- 현대차 美 메타플랜트에 감속기 부품·완제품 등 공급

- 싸이클로이드 로봇 감속기 개발 완료

- 하모닉 감속기 사업 확대… 현대차 아틀라스에 공급 추진

- 중국산 희토류 배제, 자동차·로봇용 구동모터 개발

- 폐배터리 신사업 확대 진행 중

▶오늘의 고래사냥법 - 티이엠씨(17,790원 ▼500 -2.73%)(425040)

- 국내 최초 네온가스 국산화 성공… 초저온 기술 확보

- 상반기 내 고순도 헬륨가스 양산 추진

- SK하이닉스 프로젝트와 용인 반도체 클러스터 수주 기대

- 차세대 반도체·양자컴퓨터 핵심 동위원소 생산기술 확보

- 3D CT 플랫폼 검사장비 부각

▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥

▶오늘의 명품투자 포착주 - 현대제철(37,350원 ▼1,750 -4.48%)(004020)

- 세계 최초 '탄소저감강판' 양산 성공

- 친환경 해상풍력 프로젝트 초도 물량 공급

- 대규모 전력망·데이터센터 구축용 특수 형강 공급

- AI 데이터센터 증설에 따른 전력 송전탑용 강재 수주

- 2분기 업황 바닥, 3분기부터 실적 급증 기대

▶오늘의 명품투자 포착주 - 대한항공(25,200원 ▼600 -2.33%)(003490)

- 항공화물 세계 5위권, 여객 10~15위권 기업

- 무인기 개발…향후 테마 형성 시 강세 기대

- 미국-이란 종전 기대감에 유가 하락, 항공주 강세

- 1분기 매출 4조 5,151억·영업이익 5169억 '분기 최대'

- 아시아나와의 통합 시너지 반영 시작 단계

* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청 하실수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.

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