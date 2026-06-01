[고래사냥] '디아이씨·티이엠씨·현대제철·대한항공! 내일장 고래 종목은?!

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
6월 북중미 월드컵… 축구하는 로봇 '아틀라스' 출격?
- 월드컵 12번째 선수… 휴머노이드 '아틀라스' 출격 채비
- 북중미 월드컵 앞두고 '아틀라스' 활용한 마케팅 확대
- 아틀라스, 월드컵서 시축 퍼포먼스나 기술 시연 가능성
- 현대차, 로봇 계열사 보스턴다이내믹스 부각 지속
- 디아이씨, 산업용·협동 로봇의 필수 부품 공급
- 유니트론텍, 자율주행 로봇의 핵심 부품 공급
▶▶▶ 명품투자 POINT
젠슨황 또 방한… 제2의 깐부회동 기대해볼까?
- 6월 초 엔비디아 CEO 젠슨황 방한 예정
- LG전자, 젠슨황-구광모 첫 단독 회동 확정
- NAVER, 젠슨황-이해진·최수연 개별 회동 확정
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 디아이씨(8,940원 ▲250 +2.88%)(092200)
- 현대차 美 메타플랜트에 감속기 부품·완제품 등 공급
- 싸이클로이드 로봇 감속기 개발 완료
- 하모닉 감속기 사업 확대… 현대차 아틀라스에 공급 추진
- 중국산 희토류 배제, 자동차·로봇용 구동모터 개발
- 폐배터리 신사업 확대 진행 중
▶오늘의 고래사냥법 - 티이엠씨(17,790원 ▼500 -2.73%)(425040)
- 국내 최초 네온가스 국산화 성공… 초저온 기술 확보
- 상반기 내 고순도 헬륨가스 양산 추진
- SK하이닉스 프로젝트와 용인 반도체 클러스터 수주 기대
- 차세대 반도체·양자컴퓨터 핵심 동위원소 생산기술 확보
- 3D CT 플랫폼 검사장비 부각
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 명품투자 포착주 - 현대제철(37,350원 ▼1,750 -4.48%)(004020)
- 세계 최초 '탄소저감강판' 양산 성공
- 친환경 해상풍력 프로젝트 초도 물량 공급
- 대규모 전력망·데이터센터 구축용 특수 형강 공급
- AI 데이터센터 증설에 따른 전력 송전탑용 강재 수주
- 2분기 업황 바닥, 3분기부터 실적 급증 기대
▶오늘의 명품투자 포착주 - 대한항공(25,200원 ▼600 -2.33%)(003490)
- 항공화물 세계 5위권, 여객 10~15위권 기업
- 무인기 개발…향후 테마 형성 시 강세 기대
- 미국-이란 종전 기대감에 유가 하락, 항공주 강세
- 1분기 매출 4조 5,151억·영업이익 5169억 '분기 최대'
- 아시아나와의 통합 시너지 반영 시작 단계
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