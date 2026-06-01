산림청, '국가산불정보시스템' 전면 개편…신뢰·활용도 ↑

국가산불정보시스템 인포그래픽./사진제공=산림청

산림청이 기존 제공하던 '실시간 산불정보 서비스'를 '국가산불정보시스템'으로 전면 개편했다고 1일 밝혔다.

이번 개편은 산불이 대형·연중화되고 있는 상황에서 산불 정보 신뢰도를 높이고, 산불 발생 및 통계 데이터를 국민이 한눈에 파악할 수 있도록 활용성을 극대화하기 위해서 추진했다.

메인화면 접속 시 사용자 위치 기반의 산불위험등급과 대형산불위험예보 발령현황을 바로 볼 수 있도록 했다. 통계부문에서는 기존의 단순 텍스트 중심에서 벗어나 산불 통계 데이터와 지도를 실시간으로 연동한 통합 대시보드를 구축해 △산불발생건수 △대형산불 이력 △피해면적 및 피해액 △복구액 등 과거부터 현재까지의 데이터를 지역·기간·원인별로 분류해 지도상에서 직관적으로 조회하고 비교할 수 있도록 했다.

시스템 이용자들이 필요한 데이터를 실무에 즉시 활용할 수 있도록 출력 기능도 대폭 강화된다. 엑셀(excel), 피디에프(PDF) 파일 형식은 물론 이미지 파일 등 다양한 멀티 포맷(Multi-Format) 다운로드 기능도 지원해 보고서 작성 시 이용자들의 편의를 돕는다.

이용권 산림재난통제관은 "이번 국가산불정보시스템 개편을 통해 국민들이 산불 정보를 보다 편리하고 정확하게 이용할 수 있게 될 것"이라며 "산림청 대표 누리집을 통하거나 인터넷 주소창에 직접 주소를 입력해 이용 가능하다"고 말했다.