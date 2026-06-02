업비트 데이터랩, 온체인 신규 지수 4종 출시

업비트 데이터랩 온체인 지수 신규 4종 /사진=두나무

디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 대형 디지털자산의 블록체인 활동성을 반영한 신규 지수 4종을 출시했다.

추가된 지수는 △이더리움 월렛 액티브 저평가 △이더리움 월렛 액티브 고평가 △이더리움 트랜잭션 액티브 저평가 △이더리움 트랜잭션 액티브 고평가 총 4종이다. 투기적 수요나 단기 시장 흐름에 흔들리지 않고 블록체인의 본질인 네트워크 활성도에 주목해 자산의 상대적 가치를 평가하는 것이 특징이다.

'이더리움 월렛 액티브 지수' 2종은 시가총액 대비 온체인 활성 지갑(월렛) 수가 많거나 적은 디지털자산 최대 10개를 편입하는 전략 지수다. 활성 지갑 비율이 높을수록 저평가, 낮을수록 고평가 자산으로 분류하며 실제 사용자 기반과 네트워크 활용도가 높은 종목을 선별하는 데 도움이 되도록 설계했다.

'이더리움 트랜잭션 액티브 지수' 2종은 시가총액 대비 거래(트랜잭션) 건수가 많거나 적은 디지털자산 최대 10개를 편입한다. 트랜잭션은 디지털자산의 지갑 간 이동 기록을 의미한다. 일반적으로 거래가 활발할수록 네트워크 활성도가 높은 것으로 평가된다. 시장 규모 대비 네트워크 활동성 측면에서 저평가된 자산을 살펴보는 데 도움을 준다.

4종 지수 모두 업비트 원화마켓에 거래 지원 중인 이더리움 기반 디지털 자산(ERC-20 토큰)을 대상으로 하며 매월 포트폴리오를 재조정한다.

김대현 두나무 최고 데이터 책임자(CDO)는 "신규 지수 출시로 온체인 데이터 기반 투자 지수 체계를 한층 고도화하며 라인업을 총 6종으로 확대했다"며 "앞으로도 차별화한 지표를 개발해 온체인 기반 투자 가이드라인을 다각화해 나가겠다"고 말했다.

한편 업비트 데이터랩은 온체인 지수 외에도 이더리움 네트워크에서의 활성 주소, 신규 주소, 거래 처리량 등 블록체인 펀더멘털을 분석해 제공하고 있다.