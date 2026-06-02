[더벨]크레오에스지, 질병청 차세대 마버그열 백신 개발 과제 참여

크레오에스지는 질병관리청이 추진하는 '넥스트 팬데믹 대응을 위한 마버그열 백신 후보물질 및 평가법 개발' 과제에 참여한다고 밝혔다. 이 과제는 국제백신연구소가 주관하고 크레오에스지와 셀리드가 공동연구기관으로 참여하며, 마버그열 백신 후보물질 확보와 면역원성 평가 시스템 구축을 목표로 한다. 크레오에스지는 재조합 약독화 VSV 플랫폼을 기반으로 마버그열 백신 후보물질 제작·생산 및 특성분석 연구를 수행할 예정이다.

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크레오에스지(6,150원 ▲20 +0.33%)는 질병관리청이 추진하는 '넥스트 팬데믹 대응을 위한 마버그열 백신 후보물질 및 평가법 개발' 과제에 참여한다고 밝혔다.

질병관리청이 지원하고 국제백신연구소(IVI)가 주관 연구기관으로, 크레오에스지와 셀리드가 공동연구기관으로 참여하는 이번 과제는 마버그열에 대한 백신 후보물질 확보와 면역원성 평가 시스템 구축을 통해 국내 신속 대응체계를 마련하는 것을 목표로 추진된다.

마버그 바이러스는 에볼라 바이러스와 유사한 출혈열 증상을 유발하는 필로바이러스 계열로 감염 시 고열과 출혈, 다발성 장기 손상 등이 나타나며 일부 유행에서는 최대 90% 수준의 높은 치명률이 보고된 바 있다. 현재까지 허가된 마버그열 백신은 없으며 세계보건기구(WHO)는 마버그 바이러스를 ‘R&D Blue’ 우선 개발 병원체로 지정했다.

이번 과제를 통해 주관연구기관인 국제백신연구소는 AI 기반 구조 예측을 활용한 항원 설계, 재조합 단백질 기반의 후보물질 개발 및 면역원성 평가를 수행하고 크레오에스지는 재조합 약독화 VSV 플랫폼을 기반으로 마버그열 백신 후보물질 제작·생산, 특성분석 연구를 수행할 예정이다.

VSV 기반 백신 플랫폼은 약독화를 통해 세포독성을 제거해 안전성을 강화하고 강력한 면역반응 유도와 신속한 백신 제작이 가능하다는 장점을 가진 차세대 백신 플랫폼으로 평가받고 있으며 감염병 대응 분야에서 활용 가능성이 주목받고 있다.

크레오에스지 관계자는 "마버그열과 같은 고위험 감염병은 팬데믹 가능성에 선제적으로 대비하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "재조합 약독화 VSV 플랫폼을 기반으로 뎅기바이러스, 중증열성혈소판감소증후군바이러스(SFTSV), 한타바이러스, 메르스코로나바이러스(MERS-CoV) 등 다양한 감염병 예방백신 개발을 추진하고 있다"고 밝혔다.

이어 "이번 마버그열 백신 과제 참여를 계기로 고위험 병원체 대응 플랫폼 기술 확장과 백신 개발 역량을 강화하고 국가 감염병 대응체계 구축에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.