박현주 회장 "미래 담는 킬러 프로덕트 만들 것" 미래에셋랠리 개최

1~3일 강원도 세이지우드홍천에서 열린 'Mirae Asset Rally 2026'에서 미래에셋그룹 박현주 회장이 글로벌 ETF 임직원들과 비즈니스 현황을 공유하고 있다./사진제공=미래에셋자산운용

"자산운용사의 성패는 결국 미래를 담는 상품에 달려 있다. 킬러 프로덕트(Killer Product)로 고객의 미래를 열겠다"

박현주 미래에셋 회장이 지난 1일부터 3일까지 강원도 세이지우드 홍천에서 열린 '미래에셋 랠리 2026(Mirae Asset Rally 2026)에서 이같이 말했다. 미래에셋 랠리는 전 세계에서 활약하는 미래에셋자산운용 ETF 주요 임직원들이 한자리에 모여 글로벌 ETF 비즈니스 현황을 공유하고 발전 방향을 모색하는 자리다.

박 회장은 글로벌 성장 시장에 투자할 수 있는 혁신 상품을 선제적으로 공급해야 한다며 '킬러 프로덕트'의 중요성을 강조했다. 그는 "킬러 프로덕트는 아직 멀고 불확실해 보이는 구조적 변화를 고객이 실제 포트폴리오에 담을 수 있는 투자 기회로 바꾸고, 나아가 시장의 새로운 기준을 만드는 상품"이라고 말했다. 이어 "우리가 만들어 온 성공적인 ETF들은 단순한 금융상품이 아니라 고객과 미래를 연결하는 다리였다"며 "시장이 충분히 이해하기 전에 구조적 변화를 발견하고, 확신을 바탕으로 상품화했기 때문에 오늘의 성과가 가능했다"고 말했다.

미래에셋자산운용은 미래에셋 글로벌 ETF 비즈니스가 주요 시장에서 본격적인 성장 궤도에 진입한 데 이번 행사의 의미를 부여했다. 미래에셋자산운용이 전 세계에서 운용 중인 ETF 총 순자산은 428조원에 달한다. ETF 순자산 기준 글로벌 운용사 11위 수준이다.

국내 TIGER ETF는 순자산 1000억 달러를 넘어섰고 해외에서 성장세도 두드러진다. 미국 Global X US는 순자산 1000억 달러를 돌파하며 미국 ETF 시장의 주요 운용사로 성장했고, 일본 Global X Japan은 출범 6년여 만에 순자산 1조 엔을 돌파하며 일본 ETF 시장의 핵심 사업자로 자리 잡았다. 캐나다 Global X Canada는 400억 달러, 호주 Global X Australia는 130억 달러 규모로 성장했다.

주요 시장에서 차별화된 상품 출시도 눈에 띈다. 홍콩에서는 현지 최초 커버드콜 ETF를 출시해 인컴형 ETF 시장을 선도하고 있고 미국과 캐나다에서는 SpaceX IPO 기대감을 반영한 우주항공 산업 투자 스페이스테크 ETF를 발 빠르게 선보였따.

또한 2018년에 출시된 Global X US의 인공지능 테마 ETF 'AIQ'는 AI(인공지능)산업의 성장 가능성에 일찍 주목한 대표 사례로 현재 순자산 100억 달러를 넘어섰다.

박현주 회장은 아울러 미래에셋의 다음 성장 방향으로 'Mirae Asset 3.0' 구상을 제시했다. Mirae Asset 3.0은 ETF·AI 자산관리·디지털 자산 등 미래에셋그룹이 지난 30여 년간 구축해 온 핵심 역량을 하나로 연결해 글로벌 투자 플랫폼을 고도화하겠다는 전략이다. ETF를 핵심 상품 엔진으로 삼고, 증권 플랫폼을 고객 접점으로, AI와 토큰화를 미래 금융 인프라로 삼아 고객이 성장 기회에 더 쉽고 효율적으로 접근할 수 있도록 한다는 계획이다.

이번 행사에서는 AI 활용과 연금시장 공략도 주요 의제로 다뤄졌다. 참석자들은 AI를 상품 개발·운용·마케팅 등 전반에 접목해 투자 아이디어 발굴부터 상품화까지 고도화하는 방안을 공유했다. 또한 기관투자자 채널을 비롯한 각 지역 연금시장에서 ETF 활용을 확대해 장기 성장 기반을 강화하는 방안도 함께 모색했다.

미래에셋자산운용 관계자는 "이번 행사는 미래에셋 글로벌 ETF 비즈니스가 외형적 성장을 넘어 다음 단계의 질적 도약을 준비하는 자리였다"며 "미국·한국·일본 등 주요 법인이 각 지역에서 뚜렷한 성과를 거둔 만큼 앞으로도 AI·혁신 상품·글로벌 협업을 바탕으로 미래에셋만의 차별화된 ETF 성장 모델을 만들어가겠다"고 말했다.