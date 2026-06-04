[더벨]스카이인텔리전스, 서울대 AI연구원과 MOU 체결

스카이인텔리전스는 4일 서울대학교 AI연구원과 로봇 비전 및 파지 기술 고도화를 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 로봇의 시각 정보 인식 및 실제 행동 연결, 다양한 물체 인식 및 정밀 파지 기술 확보를 위해 진행됐다. 스카이인텔리전스는 서울대학교 AI연구원과 정부 연구과제 공동 추진, 인력 교류 및 연구, 서버 자원 확보 협력 등을 이어갈 예정이다.

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스카이인텔리전스는 4일 서울대학교 AI연구원(AIIS)과 로봇 비전 및 파지 기술 고도화를 위한 공동연구 및 협력체계 구축에 관한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

스카이인텔리전스는 엔비디아 옴니버스 기반 디지털 트윈 기술로 실제 사물과 환경을 고정밀 디지털 자산으로 변환한다. 물리 법칙이 반영된 가상 환경에서 구현해 피지컬 AI 학습에 즉시 활용 가능한 산업 등급의 합성데이터를 대량으로 생산하는 인프라를 구축해왔다.

이번 협약은 로봇이 시각 정보를 인식하고 이를 실제 행동으로 연결하는 피지컬 AI 핵심 비전 기술, 로봇이 다양한 물체를 인식하고 위치와 자세를 추정해 정밀하게 파지할 수 있는 기술 확보를 위해 진행한다. 여기에 실제 환경에서 적용 가능한 로봇 파지 정확도 및 안정성 향상을 위한 공동 연구를 추진한다.

스카이인텔리전스는 서울대학교 AI연구원과 함께 정부 연구과제 공동 추진과 인력 교류 및 연구, 대규모 모델 학습 및 추론을 위한 서버 자원 확보 협력 등을 이어갈 예정이다. 피지컬 AI 핵심 기술 확보 및 고도화를 위해 합성데이터 생산 파이프라인을 제공할 방침이다.

이재철 스카이인텔리전스 대표는 "피지컬 AI 시대에는 실제 환경을 얼마나 정밀하게 디지털로 구현하고 학습 데이터로 연결할 수 있는지가 핵심 경쟁력이 될 것"이라며 "스카이인텔리전스가 보유한 기술과 서울대학교 AI연구원의 연구 역량을 결합해 글로벌 수준의 로보틱스 AI 기술 상용화를 이끌어 나가겠다"고 말했다.